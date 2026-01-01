Tutoriales y videos
Aprendizaje de Slack simplificado: tutoriales, videos y consejos para ser más productivos.
Canvas: Toma notas y coordina las tareas
Lo que aprenderás en 2 minutos o menos: Cómo usar un canvas para mantenerte al tanto de la información importante que se envían con un/a compañero/a.
Organiza las prioridades y colabora en puntos de acción desde una conversación de mensaje directo.
Descubrir más
¡Pruébalo!
- Abre un mensaje directo con tu compañero/a.
- Haz clic en el ícono de canvas en el encabezado de la conversación.
- Agrega en el canvas notas de reuniones, listas de pendientes, enlaces a recursos o cualquier información que haga más fácil trabajar en equipo.
A continuación se muestra un ejemplo de cómo podría verse esto:
¡Genial!
¡Muchísimas gracias por tus comentarios!
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