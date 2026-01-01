Tutoriales y vídeos
Aprendizaje de Slack simplificado: tutoriales, vídeos y consejos para ser más productivos.
Canvas: Tomar notas y coordinarse en las tareas
Lo que aprenderás en 2 minutos o menos: Cómo utilizar un canvas para hacer un seguimiento de la información importante con un compañero de trabajo.
Organiza las prioridades y colabora en los elementos de acción desde una conversación por mensaje directo.
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¡Adelante!
- Abre un mensaje directo con tu compañero de trabajo.
- Haz clic en el icono de canvas en la cabecera de la conversación.
- En el canvas, añade notas de la reunión, listas de tareas, enlaces a recursos o cualquier información que facilite el trabajo conjunto.
A continuación se muestra un ejemplo del aspecto que tendría:
¡Genial!
¡Muchísimas gracias por tus comentarios!
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