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Einfaches Lernen mit Slack: Tutorials, Videos & Tipps, um schneller voranzukommen.
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Canvases: Notizen machen und dich bei Aufgaben abstimmen
Das erfährst du in maximal 2 Minuten: So verwendest du ein Canvas, um den Überblick über wichtige Informationen von dir und deinen Kolleg:innen zu behalten.
Organisiere Prioritäten und arbeite zusammen an Aktionen aus einer Direktnachrichten-Unterhaltung.
Mehr erfahren
Leg einfach los!
- Öffne eine Direktnachricht mit deiner/deinem Kolleg:in.
- Klicke im Header der Unterhaltung auf das Canvas-Symbol.
- In das Canvas kannst du Meeting-Notizen, To-do-Listen, Links zu Ressourcen und jegliche andere Informationen einfügen, die die Zusammenarbeit vereinfachen.
So könnte das Canvas dann z. B. aussehen:
Super!
Vielen Dank für dein Feedback!
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Hoppla! Wir haben gerade Schwierigkeiten. Bitte versuche es später noch einmal!