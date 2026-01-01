Actividad es el mejor lugar para ver todo lo que requiere tu atención en Slack. En Actividad, puedes responder mensajes rápidamente sin tener que trasladarte entre los canales, conversaciones de mensajes directos y canvas en los que trabajas.



Información general de Actividad

Cuando abras Actividad, verás un feed con todos tus mensajes y notificaciones recientes.

Una alerta con un número en Actividad mostrará el número de notificaciones sin leer que tienes (incluidos los mensajes directos).

mostrará el número de notificaciones sin leer que tienes (incluidos los mensajes directos). Puedes elegir la vista reducida, para ver muchos mensajes a la vez, o la vista detallada, para ver contexto adicional.

Elige un filtro para ver solo ciertas notificaciones (como de menciones, mensajes directos y recordatorios) y crear tus propias vistas guardadas para personalizar el feed.

Marca las notificaciones como leídas para saber con facilidad qué elementos viste o bórralas para mantener el orden.



Elige entre las disposiciones detallada y reducida

Hay dos vistas disponibles cuando trabajas en Actividad dentro de Slack en la computadora: detallada y reducida. La disposición detallada te brinda más contexto para cada notificación del feed, mientras que la reducida muestra una bandeja de entrada más tradicional para ver más entradas a la vez.

En la computadora, haz clic en Actividad en la barra lateral. Selecciona Ver en vista detallada o Ver en vista reducida en la esquina superior derecha.



Filtrar Actividad

Cada tipo de notificación que aparece en Actividad tiene su filtro para que puedas ver solo elementos específicos. En la vista Todo en la computadora, haz clic en Filtros para ver una lista completa:



Personaliza lo que ves en Actividad

Determina si quieres ver Conversaciones de mensajes directos y de mensajes directos de grupo, Canales con notificaciones definidas como «Todas las publicaciones nuevas» y Recordatorios de tareas pendientes en Actividad.

Escritorio Dispositivo móvil Haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral. Selecciona Preferencias y haz clic en Notificaciones. En Qué mostrar en Actividad, marca las casillas junto a los elementos que quieras incluir en tu vista Actividad. Pulsa tu imagen de perfil en la parte superior de la pantalla y luego pulsa

Preferencias. Pulsa Notificaciones. En Qué mostrar en Actividad, activa o desactiva los botones junto a los elementos que quieras incluir en tu vista Actividad.



Trabajar desde Actividad

Responder a mensajes e hilos

Responde a cualquier mensaje o hilo desde Actividad. Los mensaje que respondes se marcarán automáticamente como leídos. También puedes borrar la notificación de tu feed.

Escritorio Dispositivo móvil Haz clic en Actividad en la barra lateral. Selecciona un mensaje al que quieras responder o sitúa el cursor sobre un mensaje y haz clic en el

ícono de tres puntos para ver más opciones, como abrir en un canal o mensaje directo, establecer un recordatorio o desactivar las notificaciones de respuestas de un hilo. Pulsa Actividad en la parte inferior de la pantalla. Pulsa un mensaje para responderlo o mantén presionado un mensaje para ver más opciones, como establecer un recordatorio o desactivar las notificaciones de respuestas de un hilo.



Borrar notificaciones

Para mantener el orden en Actividad, puedes borrar las notificaciones que ya no necesites ver en el feed. Cuando borres una notificación, se ocultará, pero siempre se guardará un registro en el filtro de notificaciones Borradas para que puedas consultarla si lo necesitas. Además, cualquier notificación no leída que borres también se marcará como leída.

Escritorio Dispositivo móvil Haz clic en Actividad en la barra lateral. Sitúa el cursor sobre un mensaje y haz clic en Borrar notificación. Para borrar varias, marca la casilla junto a varias notificaciones y selecciona Borrar notificaciones seleccionadas. Pulsa Actividad en la parte inferior de la pantalla. Desliza a la izquierda sobre un mensaje para borrarlo.

Consejo: En la computadora, marca la casilla en la parte superior del feed para seleccionar y borrar las notificaciones o marcarlas como leídas.



Crear y administrar vistas personalizadas

Las vistas guardadas te permiten personalizar la manera en la que se organiza Actividad, ya que almacenan combinaciones personalizadas de filtros a las que puedes acceder en cualquier momento desde pestañas en la parte superior del feed. Las vistas guardadas pueden crearse solo desde la computadora, pero pueden verse también desde los dispositivos móviles.

Crear una vista personalizada

En la computadora, haz clic en Actividad en la barra lateral. Haz clic en el ícono del signo más en la parte superior de la pantalla y selecciona Crear una vista personalizada. Ingresa un título para la vista. Elige entre las disposiciones detallada y reducida. Haz clic en el botón para mostrar solo los mensajes sin leer en la vista y marca la casilla junto a las notificaciones que quieras incluir. Puedes seleccionar canales o secciones específicos en el menú desplegable. Haz clic en Guardar.



Editar una vista personalizada

En la computadora, haz clic en Actividad en la barra lateral. Haz clic en el ícono del signo más en la parte superior de la pantalla y selecciona Editar vistas. Selecciona la vista que quieras editar y marca o desmarca las casillas de los filtros que prefieras. Haz clic en Guardar.



Eliminar una vista personalizada

En la computadora, haz clic en Actividad en la barra lateral. Haz clic en una vista personalizada y selecciona Eliminar vista. Haz clic en Eliminar.

Consejo: Arrastra y suelta pestañas en la parte superior de Actividad para reorganizarlas.



Navegar con el teclado

Para que puedas trabajar de forma más eficiente en Actividad, agregamos algunos atajos de teclado útiles:

↑ o ↓ para navegar en el feed

o para navegar en el feed Intro para responder un mensaje

para responder un mensaje C para borrar una notificación

para borrar una notificación R para marcar una notificación como leída