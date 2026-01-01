Actividad es el lugar ideal para ver todo lo que necesita tu atención en Slack. Desde Actividad, puedes responder rápidamente a mensajes sin tener que abrir diferentes canales, mensajes directos y canvas mientras trabajas.



Información general sobre Actividad

Cuando abras Actividad, verás un feed con tus mensajes y notificaciones recientes.

Una insignia numerada en Actividad mostrará el número de notificaciones no leídas que tienes (incluidos los mensajes directos).

mostrará el número de notificaciones no leídas que tienes (incluidos los mensajes directos). Cambia entre la vista densa para ver muchos mensajes a la vez o la vista detallada para ver más información.

Selecciona un filtro para ver solo ciertas notificaciones (como las menciones, mensajes directos y recordatorios) y crea tus propias vistas guardadas para personalizar tu feed.

Marca notificaciones como leídas para que puedas diferenciar todo lo que ya has visto, o bórralas para dejar todo bien ordenado.



Cambiar entre los diseños densos y detallados

Hay dos vistas disponibles en Actividad en la versión de Slack para ordenadores: detallada y densa. El diseño detallado te ofrece más información sobre cada notificación del feed, mientras que el diseño denso ofrece un estilo más similar a una bandeja de entrada tradicional, donde podrás ver más notificaciones a la vez.

En tu ordenador, haz clic en Actividad en la barra lateral. Selecciona Ver como detallado o Ver en formato denso en la esquina superior derecha.



Filtrar Actividad

Cada tipo de notificación que aparece en Actividad tiene su propio filtro, para que veas solo los elementos que te interesen. Desde la vista Todo en el ordenador, haz clic en Filtros para ver una lista completa:



Personaliza lo que ves en Actividad

Elige si quieres ver mensajes directos y mensajes directos de grupo, canales con notificaciones configuradas para “Todas las publicaciones nuevas” y Recordatorios de tareas pendientes en Actividad.

Ordenador Móvil Haz clic en tu foto de perfil, situada en la barra lateral. Selecciona Preferencias y haz clic en Notificaciones. En Qué mostrar en Actividad, marca las casillas situadas junto a lo que quieras que se incluya en tu vista de Actividad. Pulsa en tu foto de perfil, situada en la parte superior de la pantalla y, a continuación, toca

Preferencias. Pulsa Notificaciones. En Qué mostrar en Actividad, activa lo que quieras que se incluya en tu vista de Actividad.



Trabaja desde Actividad

Responder a mensajes e hilos

Responde a cualquier mensaje o hilo desde Actividad. Los mensajes a los que respondas se marcarán automáticamente como leídos, o podrás borrar la notificación desde tu feed.

Ordenador Móvil Haz clic en Actividad en la barra lateral. Selecciona el mensaje que quieras responder o pasa el cursor sobre un mensaje y haz clic en el

icono de tres untos para ver más opciones, como abrirlo en un canal o mensaje directo, configurar un recordatorio o desactivar las notificaciones de respuestas de hilos. Pulsa Actividad en la parte inferior de la pantalla. Pulsa un mensaje para responder o mantén pulsado para ver opciones adicionales, como configurar un recordatorio o desactivar las notificaciones de respuestas de hilos.



Borrar notificaciones

Para mantener la sección Actividad organizada, puedes borrar las notificaciones que ya no necesites en tu feed. Cuando borres una notificación, se ocultará, pero siempre se guardará un registro en el filtro de notificaciones Borradas para que puedas consultarla si lo necesitas. Además, las notificaciones sin leer que borres también se marcarán como leídas.

Ordenador Móvil Haz clic en Actividad en la barra lateral. Sitúa el cursor sobre un mensaje y haz clic en Borrar notificación. Para borrar varias a la vez, marca la casilla junto a las notificaciones y selecciona Borrar notificaciones seleccionadas. Pulsa Actividad en la parte inferior de la pantalla. Desliza hacia la izquierda en un mensaje para borrarlo.

Consejo: En el ordenador, marca la casilla en la parte superior del feed para seleccionar y borrar o marcar todas las notificaciones como leídas.



Crear y gestionar vistas personalizadas

Las vistas guardadas te permiten personalizar la organización de Actividad conservando combinaciones personalizadas de filtros a las que puedes acceder desde las pestañas de la parte superior de tu feed. Aunque solo puedes crear vistas guardadas en el ordenador, también puedes acceder a ellas desde la versión para móviles.

Crear una vista personalizada

En tu ordenador, haz clic en Actividad en la barra lateral. Haz clic en el signo más en la parte superior de la pantalla y selecciona Crear una vista personalizada. Introduce un título para la vista. Selecciona entre el diseño denso o detallado. Haz clic en el botón para mostrar solo los mensajes sin leer en tu vista y, después, marca la casilla junto a las notificaciones que quieras incluir. Selecciona los canales o las secciones que quieras en el menú desplegable. Haga clic en Save (Guardar).



Editar una vista personalizada

En tu ordenador, haz clic en Actividad en la barra lateral. Haz clic en el signo más en la parte superior de la pantalla y selecciona Editar vistas. Selecciona la vista que quieras editar y marca las casillas de tus filtros preferidos. Haga clic en Save (Guardar).



Eliminar una vista personalizada

En tu ordenador, haz clic en Actividad en la barra lateral. Haz clic con el botón derecho en una vista personalizada y selecciona Eliminar vista. Haz clic en Eliminar.

Consejo: Arrastra y suelta pestañas en la parte superior de Actividad para cambiar el orden.



Navegar con el teclado

Para trabajar de forma más eficiente en la pestaña Actividad, hemos añadido algunos atajos de teclado:

↑ o ↓ para navegar por el feed

o para navegar por el feed Intro para responder a un mensaje

para responder a un mensaje C para borrar una notificación

para borrar una notificación R para marcar una notificación como leída