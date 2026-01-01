Crear canales predeterminados para los nuevos miembros
Para facilitar la incorporación de nuevos miembros a tu espacio de trabajo, puedes configurar canales predeterminados a los que se unirán automáticamente. Los canales predeterminados pueden incluir aquellos relacionados con la cultura de la empresa, las políticas, los beneficios o cualquier otra cosa a la que los nuevos miembros puedan necesitar acceso.
Qué esperar
- Solo puedes establecer canales públicos como canales predeterminados,
- Los miembros se agregan automáticamente al canal #general y esto no se puede modificar.
- Los invitados no se agregarán automáticamente a los canales predeterminados.
Nota: Los miembros existentes del espacio de trabajo no se agregarán automáticamente a los canales predeterminados cuando los configures.
Agregar canales predeterminados
Planes Gratuito, Pro y Business+
Planes Enterprise
Los propietarios y administradores pueden configurar los canales predeterminados de su espacio de trabajo.
- En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral.
- Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú.
- Junto a Canales predeterminados, haz clic en Expandir.
- Agrega los canales a los que quieres que se agreguen los nuevos miembros de manera predeterminada.
- Haz clic en Guardar.
A nivel de la organización
Los propietarios y los administradores de una organización pueden administrar los canales predeterminados de su organización. Para que un canal pueda configurarse como predeterminado, debe ser público y un canal multiespacio a nivel de toda la organización. Una organización puede tener hasta 25 canales predeterminados, que se pueden configurar como opcionales u obligatorios.
Sigue los pasos a continuación para agregar canales predeterminados:
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- En Ajustes, en la columna izquierda, haz clic en Administración de canales.
- En Canales predeterminados de toda la organización, haz clic en Agregar un canal.
- Selecciona un canal y, a continuación, haz clic en Siguiente.
- Elige si prefieres que la pertenencia al canal sea Optativa u Obligatoria.
- Define quién puede publicar en el canal. A continuación, elige si quieres que los miembros puedan agregar respuestas en hilo a los mensajes que se publiquen en él.
- Haz clic en Siguiente para revisar los cambios.
- Para terminar, haz clic en Guardar.
Nota: Cuando creas un nuevo canal predeterminado para toda la organización, todos los miembros de tu organización se agregarán al canal.
A nivel del espacio de trabajo
Los propietarios y administradores de espacios de trabajo pueden establecer canales predeterminados para su espacio de trabajo.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes del espacio de trabajo.
- Junto a Canales predeterminados, haz clic en Expandir.
- Agrega los canales a los que quieres que los nuevos miembros se incorporen por defecto.
- Para terminar, haz clic en Guardar.
Consejo: Los canales predeterminados también se pueden personalizar al enviar invitaciones a tu espacio de trabajo. Consulta más información sobre invitar a miembros nuevos.
Quitar canales predeterminados
Planes Gratuito, Pro y Business+
Planes Enterprise
Los propietarios y administradores de un espacio de trabajo pueden quitar canales predeterminados de su espacio.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, que aparece en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes del espacio de trabajo.
- Junto a Canales predeterminados, haz clic en Expandir.
- Haz clic en la pequeña x blanca situada a la derecha del nombre de un canal para quitarlo.
- Para terminar, haz clic en Guardar.
A nivel de la organización
Los propietarios y los administradores de una organización pueden editar o quitar los canales predeterminados de su organización.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- En Ajustes, en la columna izquierda, haz clic en Administración de canales.
- En Canales predeterminados de toda la organización, pasa el cursor sobre un canal y haz clic en el ícono de tres puntos a la derecha.
- Haz clic en Modificar ajustes del canal y haz los ajustes que desees.
- Haz clic en Siguiente para revisar los cambios.
- Para terminar, haz clic en Guardar.
A nivel del espacio de trabajo
Los propietarios y administradores de espacios de trabajo pueden quitar canales predeterminados de su espacio de trabajo.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y haz clic en Ajustes del espacio de trabajo.
- Junto a Canales predeterminados, haz clic en Expandir.
- Haz clic en la pequeña x blanca situada a la derecha del nombre de un canal para quitarlo.
- Para terminar, haz clic en Guardar.
¿Quién puede usar esta función?
- Los propietarios o administradores de espacios de trabajo y los propietarios o administradores de organizaciones
- Disponible en todos los planes