Impostare i canali predefiniti per i nuovi membri
Per aiutare i nuovi membri dell’area di lavoro nella fase iniziale, puoi impostare dei canali predefiniti in cui possono entrare in maniera automatica. I canali predefiniti potrebbero includere quelli relativi alla cultura aziendale, ai criteri, ai benefici o a qualsiasi altra cosa a cui i nuovi membri potrebbero aver bisogno di accedere.
Cosa puoi aspettarti
- Puoi impostare solo i canali pubblici come canali predefiniti.
- I membri vengono aggiunti automaticamente al canale #generale e ciò non può essere cambiato.
- Gli ospiti non verranno aggiunti automaticamente ai canali predefiniti.
Nota: i membri esistenti dell’area di lavoro non verranno automaticamente aggiunti ai canali predefiniti quando li imposti.
Aggiungere canali predefiniti
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono impostare i canali predefiniti per la propria area di lavoro.
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Clicca su Espandi accanto a Canali predefiniti.
- Aggiungi i canali in cui vorresti che i nuovi membri venissero aggiunti per impostazione predefinita.
- Clicca su Salva.
Livello organizzazione
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono gestire i canali predefiniti per la propria organizzazione. Solo i canali pubblici per più aree di lavoro nell’organizzazione possono essere impostati come predefiniti. Un’organizzazione può avere fino a un massimo di 25 canali predefiniti, che possono essere impostati come facoltativi o obbligatori.
Per aggiungere canali predefiniti, segui i passaggi riportati di seguito:
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Nella colonna di sinistra, in Impostazioni, clicca su Gestione del canale.
- In Canali predefiniti dell’organizzazione, clicca su Aggiungi un canale.
- Seleziona un canale e poi clicca su Avanti.
- Decidi se rendere l’iscrizione opzionale o obbligatoria.
- Decidi chi può postare nel canale. Poi scegli se i membri possono aggiungere risposte nelle conversazioni di messaggi postati nel canale.
- Clicca su Avanti per controllare le modifiche.
- Clicca su Salva per terminare.
Nota: quando crei un nuovo canale predefinito a livello di organizzazione, tutti i membri dell’organizzazione vengono aggiunti al canale.
Livello area di lavoro
I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono impostare i canali predefiniti per le proprie aree di lavoro.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni area di lavoro.
- Clicca su Espandi accanto a Canali predefiniti.
- Aggiungi i canali in cui vorresti che i nuovi membri entrassero per impostazione predefinita.
- Clicca su Salva per terminare.
Suggerimento: I canali predefiniti possono essere personalizzati quando invii inviti per entrare nell’area di lavoro. Per maggiori dettagli, leggi come invitare nuovi membri.
Rimuovere i canali predefiniti
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono rimuovere i canali predefiniti dalla propria area di lavoro.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni area di lavoro.
- Clicca su Espandi accanto a Canali predefiniti.
- Clicca sulla piccola x bianca a destra del nome del canale per rimuoverlo.
- Clicca su Salva per terminare.
Livello organizzazione
I proprietari e gli amministratori org possono modificare o rimuovere i canali predefiniti per la loro org.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Nella colonna di sinistra, in Impostazioni, clicca su Gestione del canale.
- In Canali predefiniti dell’organizzazione, passa il puntatore sopra un canale e poi clicca sull’icona dei tre puntini sulla destra.
- Clicca su Modifica le impostazioni del canale ed effettua le modifiche desiderate.
- Clicca su Avanti per controllare le modifiche.
- Clicca su Salva per terminare.
Livello area di lavoro
I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono rimuovere i canali predefiniti dalle proprie aree di lavoro.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni area di lavoro.
- Clicca su Espandi accanto a Canali predefiniti.
- Clicca sulla piccola x bianca a destra del nome del canale per rimuoverlo.
- Clicca su Salva per terminare.
Chi può utilizzare questa funzione?
- I proprietari/amministratori dell’area di lavoro e i proprietari/amministratori dell’organizzazione
- Disponibile per tutti i piani