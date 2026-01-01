Slack es una plataforma de mensajería basada en canales. Tu espacio de trabajo de Slack es donde las personas pueden trabajar juntas, conectar todas sus herramientas y servicios de software y encontrar la información que necesitan para destacarse en su trabajo. Sigue leyendo para aprender cómo crear tu espacio de trabajo y comenzar con Slack.

Aspectos que debes tener en cuenta

Cuando crees un espacio de trabajo, te convertirás en el Propietario principal del espacio de trabajo.

Si planeas usar Slack para el trabajo, asegúrate de usar una dirección de correo electrónico del dominio de tu empresa para crear tu espacio de trabajo.

Nota: Si usas Salesforce, puedes crear un espacio de trabajo de Slack que se integre automáticamente con tu organización de Salesforce para ayudarte a configurar funciones como los canales de Salesforce y Agentforce.



Crear un espacio de trabajo para tu equipo

Computadora iOS Android Dirígete a https://slack.com/get-started#/createnew. Ingresa tu dirección de correo electrónico y haz clic en Continuar o continúa con Apple o Google. Busca un código de confirmación en tu correo electrónico. Ingresa tu código y haz clic en Crear un espacio de trabajo y sigue las indicaciones. ¡Te damos la bienvenida a Slack! Ahora descubre cómo invitar a tus compañeros/as. Abre la aplicación de Slack. Pulsa Primeros pasos. Pulsa Continuar con el correo electrónico o continuar con Apple o Google. Busca la confirmación en tu correo electrónico y pulsa Confirmar dirección de correo para volver a Slack. Pulsa Crear un nuevo espacio de trabajo y sigue las indicaciones. ¡Te damos la bienvenida a Slack! Ahora descubre cómo invitar a tus compañeros/as. Abre la aplicación de Slack. Pulsa Primeros pasos . Escribe tu dirección de correo electrónico. Busca la confirmación en tu correo electrónico y pulsa Confirmar dirección de correo para volver a Slack. Pulsa Crear un nuevo espacio de trabajo y sigue las indicaciones. ¡Te damos la bienvenida a Slack! Ahora descubre cómo invitar a tus compañeros/as.

Nota: Si no recibiste el código de confirmación, prueba estos consejos para resolver problemas. Si aún tienes problemas, infórmaselo a nuestro equipo de asistencia: ¡estamos aquí para ayudarte!



¿Qué sigue?

Estás en camino de trabajar en Slack. Para obtener más ayuda para comenzar, consulta los recursos a continuación: