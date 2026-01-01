Primeros pasos
Te damos la bienvenida a Slack. Nos alegra verte por aquí. Pongámonos manos a la obra.
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Slack es una plataforma de mensajería basada en canales. Tu espacio de trabajo de Slack es donde las personas pueden trabajar juntas, conectar todas sus herramientas y servicios de software y encontrar la información que necesitan para destacarse en su trabajo. Sigue leyendo para aprender cómo crear tu espacio de trabajo y comenzar con Slack.
Aspectos que debes tener en cuenta
Cuando crees un espacio de trabajo, te convertirás en el
Propietario principal del espacio de trabajo. Si planeas usar Slack para el trabajo, asegúrate de usar una dirección de correo electrónico del dominio de tu empresa para crear tu espacio de trabajo.
Nota: Si usas Salesforce, puedes crear un espacio de trabajo de Slack que se integre automáticamente con tu organización de Salesforce para ayudarte a configurar funciones como los canales de Salesforce y Agentforce.
Crear un espacio de trabajo para tu equipo
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¿Qué sigue?
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