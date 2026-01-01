Cambiar el rol de un miembro
Los propietarios y administradores de un espacio de trabajo de Slack u organización Enterprise pueden asignar un rol a cualquier miembro e, incluso, cambiarlo más adelante.
Advertencia: Ten cuidado al ascender a miembros a roles de propietarios o administradores. Según tu rol, es posible que no puedas degradarlos más tarde.
¿Quién puede administrar los roles?
Solo las personas que tengan roles administrativos pueden administrar roles para otras. A continuación, se incluye una descripción general de las acciones que puede realizar cada rol administrativo:
Planes Gratuito, Pro y Business+
Planes Enterprise
|Administradores del espacio de trabajo
|Propietarios del espacio de trabajo
|Propietario principal del espacio de trabajo
|Ascender a los propietarios del espacio de trabajo
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|Degradar a los propietarios del espacio de trabajo
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|Ascender a los administradores del espacio de trabajo
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|Degradar a los administradores del espacio de trabajo
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|Administrar los roles de un invitado
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Permisos a nivel de la organización
|Administradores de la organización
|Propietarios de la organización
|Propietario principal de la organización
|Ascender a los propietarios de la organización
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|Degradar a los propietarios de la organización
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|Ascender a los administradores de la organización
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|Degradar a los administradores de la organización
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|Administrar miembros de primera línea
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Permisos a nivel del espacio de trabajo
|Administradores del espacio de trabajo
|Propietarios del espacio de trabajo
|Propietario principal del espacio de trabajo
|Ascender a los propietarios del espacio de trabajo
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|Degradar a los propietarios del espacio de trabajo
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|Ascender a los administradores del espacio de trabajo
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|Degradar a los administradores del espacio de trabajo
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|Administrar los roles de un invitado
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Nota: Los propietarios de la organización solo pueden degradar a los propietarios del espacio de trabajo, no a los propietarios principales del espacio de trabajo. Si tienes que ascender a otra persona, pídele al propietario principal del espacio de trabajo que transfiera la propiedad.
Administrar los roles de propietario y administrador
Revisa los permisos de tu rol y, luego, sigue los pasos que se enumeran a continuación para ascender o degradar a los propietarios y administradores.
Planes Gratuito, Pro y Business+
Planes Enterprise
- En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral.
- Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Personas.
- Haz clic en el ícono de tres puntos junto al miembro cuyo rol deseas cambiar y selecciona Cambiar tipo de cuenta.
- Para ascender a alguien, selecciona Propietario del espacio de trabajo o Administrador del espacio de trabajo. Para degradarlo, haz clic en Administrador del espacio de trabajo o Miembro regular.
- Haz clic en Guardar.
A nivel de la organización
Los propietarios y administradores de la organización pueden administrar los roles administrativos a nivel de la organización en el panel de administración.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Personas en la barra lateral izquierda y selecciona Miembros.
- Busca a un miembro y, luego, haz clic en su nombre para ver el perfil.
- Haz clic en Administrar en la esquina superior derecha. Para ascender a alguien, elige Designar como propietario de la organización o Designar como administrador de la organización. Para degradar una cuenta, elige Quitar de administradores de la organización.
A nivel del espacio de trabajo
Además, los propietarios y administradores de la organización pueden administrar los roles administrativos a nivel del espacio de trabajo en el panel de administración.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Espacios de trabajo. Luego, selecciona Todos los espacios de trabajo y elige un espacio de trabajo.
- Haz clic en Personas y luego en Miembros e invitados.
- Haz clic en el ícono de tres puntos junto al miembro cuyo rol deseas cambiar y selecciona Cambiar tipo de cuenta.
- Para ascender a alguien, selecciona Propietario del espacio de trabajo o Administrador del espacio de trabajo. Para degradar a alguien, selecciona Administrador del espacio de trabajo o Miembro regular.
Los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden administrar los roles administrativos de su espacio de trabajo.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Administrar miembros. Si administras más de un espacio de trabajo, elige uno del menú desplegable.
- Haz clic en el ícono de tres puntos junto al miembro cuyo rol deseas cambiar y selecciona Cambiar tipo de cuenta.
- Para ascender a alguien, selecciona Propietario del espacio de trabajo o Administrador del espacio de trabajo. Para degradarlo, haz clic en Administrador del espacio de trabajo o Miembro.
- Haz clic en Guardar.
Consejo: Los propietarios de organizaciones y espacios de trabajo pueden asignar miembros a roles del sistema para ayudar con tareas administrativas específicas.
Nota: Si no ves Administración en la barra lateral, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo para acceder a los ajustes del espacio de trabajo.
Administrar los roles de invitado
En los planes Pro, Business+ y Enterprise, puedes agregar a invitados a tus espacios de trabajo. Sigue los pasos a continuación para administrar los roles de invitado.
Cómo cambiar el rol de un invitado
Planes Pro y Business+
Planes Enterprise
- En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral.
- Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Personas.
- Haz clic en el ícono de tres puntos que se encuentra junto al invitado cuyo rol deseas cambiar y selecciona Cambiar tipo de cuenta.
- Selecciona Miembro regular, Invitado multicanal o Invitado monocanal. Luego, haz clic en Guardar o en Siguiente.
- Si seleccionas Invitado multicanal o Invitado monocanal, ingresa los canales a los que el invitado tendrá acceso y define un límite de tiempo si lo deseas. Luego, haz clic en Designar como invitado multicanal o Designar como invitado monocanal.
Nota: Los miembros pueden solicitar agregar invitados monocanal a canales adicionales. Los propietarios y administradores del espacio de trabajo recibirán un mensaje para aprobar o rechazar las solicitudes de ascenso.
A nivel de la organización
Si un invitado pertenece a varios espacios de trabajo, los propietarios y administradores de la organización pueden convertirlo en miembro regular.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Personas en la barra lateral izquierda y selecciona Miembros.
- Busca a un invitado y haz clic en su nombre para ver el perfil.
- Haz clic en Administrar en la esquina superior derecha y selecciona Designar como miembro de la organización.
Nota: Un usuario no puede ser un invitado en algunos espacios de trabajo, pero un miembro en otros.
A nivel del espacio de trabajo
Los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden convertir a un invitado en miembro regular si el invitado perteneces solo a un espacio de trabajo.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Administrar miembros. Si administras más de un espacio de trabajo, elige uno del menú desplegable.
- Haz clic en el ícono de tres puntos que se encuentra junto al invitado cuyo rol deseas cambiar y selecciona Cambiar tipo de cuenta.
- Selecciona Miembro regular, Invitado multicanal o Invitado monocanal. Luego, haz clic en Guardar o en Siguiente.
- Si seleccionaste Invitado multicanal o Invitado monocanal, ingresa los canales a los que el invitado tendrá acceso y define un límite de tiempo si lo deseas. Luego, haz clic en Designar como invitado multicanal o Designar como invitado monocanal.
Nota: Para ascender a los invitados a administrador o propietario de un espacio de trabajo, primero deberás designarlo como miembro regular y, después, ascenderlo.
Cambiar un miembro regular a invitado
Planes Pro y Business+
Planes Enterprise
- En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral.
- Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Personas.
- Haz clic en el ícono de tres puntos junto al miembro cuyo rol deseas cambiar y selecciona Cambiar tipo de cuenta.
- Selecciona Invitado multicanal o Invitado monocanal y haz clic en Siguiente.
- Ingresa los canales a los que el invitado podrá acceder y define un límite de tiempo si lo deseas.
- Haz clic en Designar como invitado multicanal o Designar como invitado monocanal.
A nivel de la organización
Si un miembro regular pertenece a varios espacios de trabajo, los propietarios de la organización y los administradores pueden convertirlo en invitado al desactivar su cuenta y reactivarla como invitado.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Personas en la barra lateral izquierda y selecciona Miembros.
- Haz clic en el ícono de tres puntos junto al miembro que deseas cambiar y selecciona Desactivar esta cuenta.
- Para reactivar al miembro como invitado, haz clic en Ver miembros desactivados.
- Haz clic en el ícono de tres puntos junto al miembro que deseas cambiar y selecciona Reactivar como invitado multicanal o Reactivar como invitado monocanal.
Cuando hayas reactivado al invitado, agrégalo a un espacio de trabajo para elegir su pertenencia del canal.
A nivel del espacio de trabajo
Los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden convertir a un miembro regular en invitado si el miembro pertenece solo a un espacio de trabajo.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Administrar miembros. Si administras más de un espacio de trabajo, elige uno del menú desplegable.
- Haz clic en el ícono de tres puntos junto al miembro cuyo rol deseas cambiar y selecciona Cambiar tipo de cuenta.
- Selecciona Invitado multicanal o Invitado monocanal y haz clic en Siguiente.
- Ingresa los canales a los que el invitado podrá acceder y define un límite de tiempo si lo deseas.
- Haz clic en Designar como invitado multicanal o Designar como invitado monocanal.
Nota: Para convertir a los propietarios y administradores del espacio de trabajo en invitados, primero deberás cambiarlos a miembros regulares.
Administrar roles de miembros de primera línea
Para cambiar el rol de un miembro de primera línea, debes desactivarlo y luego volver a activarlo. Cuando vuelves a activar una cuenta, se conservarán los mensajes directos de esa persona, pero no su pertenencia a canales.
Nota: El rol de miembro de primera línea solo está disponible en planes Enterprise con el complemento Primera línea.
Cambiar a un miembro de acceso completo o invitado a un miembro de primera línea
- En la computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Personas en la barra lateral izquierda y selecciona Miembros.
- Haz clic en el ícono de tres puntos junto a la persona cuyo rol deseas cambiar y selecciona Desactivar esta cuenta.
- Para reactivar al miembro como miembro de primera línea, haz clic en Ver miembros desactivados.
- Haz clic en el ícono de tres puntos junto a la persona que deseas modificar y selecciona Reactivar como miembro de primera línea.
- Cuando hayas reactivado a la persona, agrégala a un espacio de trabajo de primera línea para elegir su pertenencia a canales.
Cambiar el rol de un miembro de primera línea
- En la computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- Haz clic en Personas en la barra lateral izquierda y selecciona Miembros.
- Haz clic en el ícono de tres puntos junto al miembro de primera línea que deseas modificar y selecciona Desactivar esta cuenta.
- Para reactivar a la persona con otro rol, haz clic en Ver miembros desactivados.
- Haz clic en el ícono de tres puntos junto a la persona cuyo rol deseas cambiar y selecciona el rol que quieres asignarle.
Nota: A los miembros de primera línea se les factura de manera diferente que a los miembros de acceso completo. Consulta Información sobre la facturación para miembros de primera línea para obtener más información.
¿Quién puede usar esta función?
- Los propietarios/administradores de organizaciones y los propietarios/administradores de espacios de trabajo
- Disponible en todos los planes