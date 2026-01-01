En las conversaciones de Slack Connect, se informará a los miembros si están en una conversación con personas externas mediante un banner que aparece sobre el campo de mensaje. Los propietarios de organizaciones y los administradores de organizaciones pueden ajustar el banner para que sea más visible y que los miembros distingan más fácilmente entre las conversaciones internas y las que son con personas externas.



Administrar la visibilidad del banner

Puedes elegir entre dos opciones de vista para los banners de las conversaciones de Slack Connect:

Visibilidad predeterminada

Se recordará a los miembros que están en una conversación con personas externas mediante un banner sutil y de color naranja claro.

Se recordará a los miembros que están en una conversación con personas externas mediante un banner sutil y de color naranja claro. Visibilidad alta

Se recordará a los miembros que están en una conversación con personas externas mediante un banner naranja más llamativo.

Ajustar la visibilidad del banner en tu organización

En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, haz clic en Slack Connect y selecciona Ajustes. Junto a Visibilidad de organizaciones externas en conversaciones, selecciona Editar. Elige una opción de visibilidad y haz clic en Guardar.



Ajustar la visibilidad del banner por organización externa

Puedes elegir entre dos opciones de vista para los banners de las conversaciones de Slack Connect:

En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral, haz clic en Slack Connect y selecciona Conexiones. Junto a la organización que desees personalizar, haz clic en el

ícono de tres puntos y selecciona Universal. Selecciona Visibilidad y, a continuación, haz clic en Personalizar para [nombre de la organización]. Elige una opción de visibilidad y haz clic en Guardar cambio.