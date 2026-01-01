Los miembros de tu organización de Enterprise pueden marcar mensajes y contenido de perfiles para que los administradores los revisen. Los propietarios de la organización y los administradores de contenido a los que estos hayan designado pueden ver detalles del contenido marcado, decidir cómo administrarlo y ver un registro histórico del contenido marcado en el panel de administración.



Administrar los ajustes del contenido marcado

Los propietarios de la organización pueden administrar varios ajustes del contenido marcado. Sigue estos pasos para acceder a estos ajustes y continúa leyendo para obtener más información sobre las opciones disponibles.

En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, selecciona Ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Junto a Revisión de contenido marcado, haz clic en Editar. Marca o desmarca los ajustes para activarlos o desactivarlos y luego haz clic en Guardar.



Activar o desactivar el contenido marcado

Si tu organización de Enterprise no usa la Administración de claves Enterprise (EKM), puedes activar o desactivar el marcado de contenido. Ten en cuenta que el contenido marcado se activa automáticamente para los clientes que usan la EKM y no se puede desactivar.

Tipos de contenido

Puedes elegir qué tipos de contenido pueden marcar los miembros:

Mensajes

Cuando un miembro marca un mensaje para su revisión, los revisores pueden descartar el informe u ocultar el contenido. Si el autor de un mensaje marcado lo editó, les mostraremos a los revisores todas las versiones anteriores del mensaje.

Cuando un miembro marca un mensaje para su revisión, los revisores pueden descartar el informe u ocultar el contenido. Si el autor de un mensaje marcado lo editó, les mostraremos a los revisores todas las versiones anteriores del mensaje. Contenido de perfiles

Cuando un miembro marca contenido de un perfil para su revisión, los revisores pueden descartar el informe u ocultar el contenido del perfil o reemplazarlo. Si el autor del contenido de un perfil lo editó, les mostraremos a los administradores de contenido la versión del momento en que se lo marcó.

Otros ajustes

Puedes elegir activar o desactivar estas opciones adicionales para el marcado de contenido:

Incluir un enlace a la política de mi organización o a otro recurso cuando los miembros marcan un mensaje

Cuando agregas un enlace a una política, los miembros que marquen un mensaje en Slack pueden, de manera opcional, revisar las políticas de tu organización antes de enviar el mensaje para su revisión.

Cuando agregas un enlace a una política, los miembros que marquen un mensaje en Slack pueden, de manera opcional, revisar las políticas de tu organización antes de enviar el mensaje para su revisión. Requerir que los administradores de contenido agreguen una nota cuando oculten, actualicen u omitan contenido marcado

Las notas aparecerán en la pestaña de historial junto con la decisión, y solo pueden verlas los propietarios de la organización y los administradores de contenido.

Las notas aparecerán en la pestaña de historial junto con la decisión, y solo pueden verlas los propietarios de la organización y los administradores de contenido. Permitir que los administradores de contenido restablezcan mensajes ocultos

Si se oculta un mensaje marcado, los administradores de contenido pueden restablecerlo para que vuelva a ser visible, junto con cualquier archivo adjunto. Una vez que se restablece un mensaje, no se lo puede volver a ocultar sin que se lo marque nuevamente.

Consejo: Cuando se incluya un enlace a una política, asegúrate de que tus miembros tengan permiso para ver el contenido. Intenta crear un enlace a un canvas para que los miembros puedan ver la información de la política u otros recursos sin salir de Slack.



Ajustes de notificaciones

Determina quién recibirá una notificación cuando se marque, asigne o revise contenido:

Notificar a administradores de contenido cuando se marque contenido

Los administradores de contenido que especifiques recibirán una notificación de Slack cuando se marque contenido para revisar.

Los administradores de contenido que especifiques recibirán una notificación de Slack cuando se marque contenido para revisar. Notificar a administradores de contenido cuando se les asigne una marca para revisar

Cuando asignes un informe de contenido marcado para su revisión, la persona a la que se lo asignes recibirá una notificación de Slack.

Cuando asignes un informe de contenido marcado para su revisión, la persona a la que se lo asignes recibirá una notificación de Slack. Notificar al miembro que marcó contenido cuando un administrador de contenido oculte el mensaje o descarte la marca

La persona que marcó el contenido recibirá una notificación de Slack cuando se revise su envío.

La persona que marcó el contenido recibirá una notificación de Slack cuando se revise su envío. Notificar al autor cuando un administrador de contenido oculte el contenido marcado

La persona que escribió el mensaje o sea propietaria del perfil que se marcó recibirá una notificación de Slack si su contenido se oculta o actualiza.



Revisar el contenido marcado

Desde el panel de administración, puedes ver información detallada sobre el contenido que los miembros marcaron y decidir cómo administrarlo.

Revisar mensajes marcados

Revisa los mensajes marcados y decide si quieres descartarlos u ocultarlos. Podrás ver todas las ediciones que un autor hizo a un mensaje marcado y el resto de mensajes de un hilo marcado (incluso en conversaciones privadas), pero solo puedes tomar medidas respecto de la versión actual del contenido. Si la opción está activada, también puedes restablecer mensajes ocultos.

En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, selecciona Seguridad y haz clic en Contenido marcado. Haz clic en la vista previa del mensaje en la columna Contenido para ver detalles del contenido marcado. A continuación, se detallan las acciones disponibles:



• Para descartar u ocultar un mensaje, selecciona Administrar, en la esquina superior derecha.

• Para reclamar o asignar el contenido marcado, haz clic en Persona asignada y selecciona un nombre del menú desplegable.

• Para agregar un comentario, usa el campo de texto debajo de Comentarios. Los comentarios solo serán visibles para los propietarios de la organización y los administradores de contenido.

• Para restablecer un mensaje, selecciona Restablecer este mensaje, en la esquina superior derecha.

Nota: Si la organización externa activó el marcado de contenido, los miembros podrán marcar mensajes de personas externas en Slack Connect. Los mensajes marcados se enviarán a la organización del autor para su revisión.



Revisar detalles de la conversación marcados

Además de los mensajes y la información de perfiles, los miembros también pueden marcar detalles sobre un canal o mensaje directo, incluido su nombre, tema o descripción. Estos elementos marcados aparecerán en la misma lista de contenidos marcados que los mensajes y los detalles de los perfiles. Cuando revises el contenido, puedes omitir el marcador, renombrar la conversación o eliminar el tema o la descripción.

En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, selecciona Seguridad y haz clic en Contenido marcado. Haz clic en el ícono Filtro en la esquina superior derecha y selecciona Nombre del canal, Descripción del canal o Tema. Haz clic en el elemento marcado en la columna Contenido para ver los detalles y haz clic en Administrar en la esquina superior derecha.



• Para omitir, reemplazar u ocultar contenido, selecciona Administrar en la esquina superior derecha.

• Para agregar un comentario, usa el campo de texto debajo de Comentarios. Los comentarios solo estarán visibles para los propietarios de la organización y los administradores de contenido.



Revisar contenido marcado de un perfil

Cuando los miembros marcan contenido de un perfil, pueden especificar qué debe revisarse: la foto de perfil, el estado, el nombre completo o el nombre de Slack. Al momento de revisar el contenido marcado de un perfil, puedes descartar el informe, reemplazar el nombre completo o el nombre de Slack, u ocultar la foto de perfil o el estado. Si alguien edita el perfil después de que fue marcado, podrás ver el contenido como era en el momento en que se lo marcó, pero solo puedes tomar medidas respecto de la versión actual.

En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, selecciona Seguridad y haz clic en Contenido marcado. Haz clic en el ícono de Filtro en la esquina superior derecha y selecciona Perfil. Haz clic en el nombre del usuario en la columna Contenido para ver detalles del perfil marcado y luego haz clic en Administrar, en la esquina superior derecha.



• Para descartar, reemplazar u ocultar contenido, selecciona Administrar, en la esquina superior derecha.

• Para agregar un comentario, usa el campo de texto debajo de Comentarios. Los comentarios solo serán visibles para los propietarios de la organización y los administradores de contenido.

Nota: Actualmente, solo se puede marcar contenido de perfil de miembros de tu propia organización.



Ver el historial del contenido marcado

Puedes volver a ver el contenido marcado anteriormente para consultar detalles como la fecha de marcado, quién lo revisó y cómo se lo administró.

En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, selecciona Seguridad y haz clic en Contenido marcado. Selecciona la pestaña Historial en la parte superior del panel de control. Revisa el contenido en el panel de control o haz clic en la vista previa del mensaje o en el nombre en la columna Contenido para ver más detalles.



Exportar contenido marcado

Puedes exportar los datos de contenido marcado de tu organización a un archivo CSV. Los datos exportados contendrán los detalles de cada envío de contenido marcado, incluido un enlace al mensaje y el estado de la revisión al momento de la exportación.

En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, selecciona Seguridad y haz clic en Contenido marcado. Haz clic en Exportar todos los datos, en la esquina superior derecha, para exportar todos los envíos de contenido marcado que estén pendientes y el historial de mensajes marcados. Exportar Elige una opción de exportación a continuación. Recibirás un mensaje de Slack con un enlace al archivo cuando esté listo.



• Selecciona Exportar todos los datos en la esquina superior derecha para exportar todo el contenido pendiente de revisión y el historial completo de contenido marcado.

• Selecciona la pestaña Contenido marcado y luego Exportar contenido marcado para exportar contenido pendiente de revisión.

• Selecciona la pestaña Historial y luego Exportar historial para exportar el historial de contenido marcado.