Esaminare il contenuto contrassegnato in Slack
I membri dell’organizzazione Enterprise possono contrassegnare i messaggi e il contenuto del profilo affinché gli amministratori li esaminino. I proprietari dell’organizzazione e tutti gli amministratori di contenuti da loro assegnati possono visualizzare i dettagli del contenuto contrassegnato, decidere come gestirlo e vedere un registro storico dalla dashboard di amministrazione.
Gestisci le impostazioni sui contenuti contrassegnati
I proprietari dell'organizzazione possono gestire più impostazioni per il contenuto contrassegnato. Per accedere a queste impostazioni, segui i passaggi indicati e continua a leggere per maggiori dettagli sulle opzioni disponibili.
- Dalla scheda Home, fai clic sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Dalla barra laterale sinistra, seleziona Impostazioni, quindi fai clic su Impostazioni organizzazione.
- Accanto a Verifica contenuto contrassegnato, clicca su Modifica.
- Seleziona o deseleziona le impostazioni per abilitarle o disabilitarle, quindi clicca su Salva.
Abilitare o disabilitare il contenuto contrassegnato
Se la tua organizzazione Enterprise non utilizza Enterprise Key Management (EKM), puoi abilitare o disabilitare la possibilità di contrassegnare il contenuto. Tieni presente che il contenuto contrassegnato viene automaticamente abilitato per i clienti che utilizzano EKM e non può essere disabilitato.
Tipi di contenuto
Puoi scegliere quali tipi di contenuti i membri possono contrassegnare:
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Messaggi
Quando un membro contrassegna un messaggio per la revisione, i revisori possono ignorare la segnalazione o nascondere il contenuto. Se un messaggio contrassegnato è stato modificato dal suo autore, mostreremo ai revisori tutte le versioni precedenti del messaggio.
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Contenuto del profilo
Quando un membro contrassegna il contenuto del profilo per la revisione, i revisori possono ignorare la segnalazione, nascondere il contenuto del profilo o sostituirlo. Se il contenuto del profilo è stato modificato dal suo autore, mostreremo agli amministratori di contenuti la versione del momento in cui è stata contrassegnata.
Altre impostazioni
Puoi scegliere di abilitare o disabilitare queste altre opzioni per contrassegnare i contenuti:
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Includi un link ai criteri dell’organizzazione o un’altra risorsa quando i membri contrassegnano un messaggio
Quando aggiungi un link ai criteri, i membri che contrassegnano un messaggio in Slack possono facoltativamente rivedere i criteri dell’organizzazione prima di inviare il messaggio per la revisione.
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Richiedi agli amministratori di contenuti di aggiungere una nota quando nascondono, aggiornano o ignorano un contenuto contrassegnato
Le note appariranno nella scheda Cronologia insieme alla decisione e possono essere visualizzate solo dai proprietari dell’organizzazione e dagli amministratori di contenuti.
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Consenti agli amministratori di contenuti di ripristinare i messaggi nascosti
Se un messaggio contrassegnato è nascosto, gli amministratori di contenuti possono ripristinarlo per renderlo di nuovo visibile, insieme a tutti i file allegati. Una volta ripristinato, il messaggio non può essere nascosto di nuovo senza essere nuovamente contrassegnato.
Suggerimento: quando includi un link ai criteri, assicurati che i membri abbiano l'autorizzazione per visualizzare il contenuto. Prova a collegare un canvas in modo che i membri possano visualizzare informazioni sui criteri o altre risorse senza uscire da Slack.
Impostazioni delle notifiche
Scegli chi riceve una notifica quando il contenuto viene contrassegnato, assegnato o rivisto:
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Amministratori di contenuti quando il contenuto viene contrassegnato
Gli amministratori di contenuti specificati riceveranno una notifica da Slack quando un contenuto viene contrassegnato per la revisione.
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Amministratori di contenuti quando viene loro assegnata una segnalazione da esaminare
Quando assegni una segnalazione di contenuto contrassegnato per la revisione, l'assegnatario riceverà una notifica da Slack.
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Membro che ha contrassegnato un contenuto quando un amministratore di contenuti nasconde il messaggio o ignora la segnalazione
La persona che ha contrassegnato il contenuto riceverà una notifica da Slack quando la segnalazione viene esaminata.
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Autore del messaggio quando un amministratore di contenuti nasconde il contenuto contrassegnato
La persona che ha scritto il messaggio o possiede il profilo contrassegnato riceverà una notifica da Slack se il contenuto viene nascosto o aggiornato.
Esaminare i contenuti contrassegnati
Dalla dashboard di amministrazione puoi visualizzare i dettagli sui contenuti contrassegnati dai membri e decidere come gestirli.
Esamina messaggi contrassegnati
Esamina i messaggi contrassegnati e decidi se ignorarli o nasconderli. Potrai visualizzare tutte le modifiche apportate da un autore a un messaggio contrassegnato e a tutti gli altri messaggi in una conversazione contrassegnata (anche per le conversazioni private), ma potrai intervenire solo sulla versione corrente del contenuto. Se abilitato, puoi anche ripristinare i messaggi nascosti.
- Dalla scheda Home, fai clic sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Dalla barra laterale sinistra, seleziona Sicurezza, poi fai clic su Contenuto contrassegnato.
- Clicca sull'anteprima del messaggio nella colonna Contenuto per visualizzare i dettagli del contenuto contrassegnato. Di seguito sono riportate le azioni disponibili:
• Per ignorare o nascondere un messaggio, seleziona Gestisci in alto a destra.
• Per rivendicare o assegnare il contenuto segnalato, clicca su Assegnatario e seleziona un nome dal menu a discesa.
• Per aggiungere un commento, utilizza il campo di testo sotto Commenti. I commenti sono visibili solo ai proprietari dell'organizzazione e agli amministratori di contenuti.
• Per ripristinare un messaggio, seleziona Ripristina questo messaggio in alto a destra.
Nota: i membri possono contrassegnare i messaggi di persone esterne nelle conversazioni di Slack Connect se l'organizzazione esterna ha abilitato la segnalazione dei contenuti. I messaggi contrassegnati verranno inviati all'organizzazione dell'autore per la revisione.
Rivedi i dettagli della conversazione contrassegnata
Oltre ai messaggi e alle informazioni del profilo, i membri possono contrassegnare i dettagli di un canale o di un MD, includendone il nome, l’argomento o la descrizione. Questi elementi contrassegnati compariranno nello stesso elenco dei contenuti contrassegnati che include messaggi e dettagli del profilo. Durante la revisione del contenuto, puoi rimuovere il contrassegno, rinominare la conversazione oppure eliminare l’argomento o la descrizione.
- Dalla scheda Home, fai clic sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Dalla barra laterale sinistra, seleziona Sicurezza, poi fai clic su Contenuto contrassegnato.
- Fai clic sull’ icona Filtro nell’angolo in alto a destra, quindi seleziona Nome canale, Descrizione canale o Argomento.
- Fai clic sull’elemento contrassegnato nella colonna Contenuto per visualizzare i dettagli, quindi fai clic su Gestisci nell'angolo in alto a destra.
• Per ignorare, sostituire o nascondere un contenuto, seleziona Gestisci in alto a destra.
• Per aggiungere un commento, utilizza il campo di testo sotto Commenti. I commenti sono visibili solo ai proprietari dell'organizzazione e agli amministratori di contenuti.
Esaminare il contenuto del profilo segnalato
Quando contrassegnano il contenuto di un profilo, i membri possono specificare cosa deve essere esaminato: la foto del profilo, lo stato, il nome completo o il nome visualizzato. Durante la revisione del contenuto contrassegnato del profilo, puoi ignorare la segnalazione, sostituire il nome completo o il nome visualizzato oppure nascondere la foto o lo stato del profilo. Se qualcuno modifica il proprio profilo dopo che è stato contrassegnato, potrai visualizzare il contenuto così com'era al momento della segnalazione, ma potrai intervenire solo sulla versione corrente.
- Dalla scheda Home, fai clic sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Dalla barra laterale sinistra, seleziona Sicurezza, poi fai clic su Contenuto contrassegnato.
- Clicca sull’icona Filtro nell’angolo in alto a destra, quindi seleziona Profilo.
- Clicca sul nome dell'utente nella colonna Contenuto per visualizzare i dettagli del profilo contrassegnato, quindi clicca su Gestisci nell'angolo in alto a destra.
• Per ignorare, sostituire o nascondere un contenuto, seleziona Gestisci in alto a destra.
• Per aggiungere un commento, utilizza il campo di testo sotto Commenti. I commenti sono visibili solo ai proprietari dell'organizzazione e agli amministratori di contenuti.
Nota: al momento, puoi contrassegnare solo il contenuto del profilo dei membri della tua organizzazione.
Visualizzare la cronologia dei contenuti contrassegnati
Puoi rivedere i contenuti contrassegnati in precedenza per vedere dettagli come la data in cui sono stati contrassegnati, chi li ha esaminati e come sono stati gestiti.
- Dalla scheda Home, fai clic sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Dalla barra laterale sinistra, seleziona Sicurezza, poi fai clic su Contenuto contrassegnato.
- Seleziona la scheda Cronologia nella parte superiore della dashboard.
- Esamina i contenuti nella dashboard o clicca sul nome o sull’anteprima del messaggio nella colonna Contenuto per visualizzare ulteriori dettagli.
Esporta contenuto contrassegnato
Puoi esportare i dati sul contenuto contrassegnato della tua organizzazione in un file CSV. Le esportazioni conterranno i dettagli di ciascun contenuto contrassegnato, incluso un link al messaggio e lo stato di revisione al momento dell'esportazione.
- Dalla scheda Home, fai clic sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Dalla barra laterale sinistra, seleziona Sicurezza, poi fai clic su Contenuto contrassegnato.
- Per esportare tutti gli invii di contenuto contrassegnato in sospeso e la cronologia dei messaggi contrassegnati, clicca su Esporta tutti i dati nell'angolo in alto a destra. Per esportare
- Scegli un’opzione di esportazione in basso. Riceverai un messaggio da Slack con un link al file quando sarà pronto.
• Seleziona Esporta tutti i dati in alto a destra per esportare tutti i contenuti in attesa di revisione e tutta la cronologia dei contenuti contrassegnati.
• Seleziona la scheda Contenuto contrassegnato, quindi Esporta contenuto contrassegnato per esportare i contenuti in attesa di revisione.
• Seleziona la scheda Cronologia, quindi Esporta cronologia per esportare la cronologia dei contenuti contrassegnati.
Chi può utilizzare questa funzione?
- I proprietari dell’organizzazione e i membri che hanno il ruolo di sistema di amministratore di contenuto
- Disponibile per i piani Enterprise