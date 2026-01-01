Los miembros de tu organización Enterprise pueden marcar mensajes y contenido del perfil para que los revisen los administradores. Los propietarios de la organización y los administradores del contenido que hayan asignado pueden ver la información del contenido marcado, decidir cómo gestionarlo y ver un registro histórico del contenido marcado en el panel de administración.



Gestionar los ajustes del contenido marcado

Los propietarios de la organización pueden gestionar varios ajustes relacionados con el contenido marcado. Sigue los pasos para acceder a estos ajustes y consulta más abajo los detalles sobre las opciones disponibles.

En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, selecciona Ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Junto a Revisión de contenido marcado, haz clic en Editar. Marca o desmarca los ajustes para activarlos o desactivarlos y, a continuación, haz clic en Guardar.



Activar o desactivar contenido marcado

Si tu organización Enterprise no utiliza Administración de claves de cifrado (EKM), puedes activar o desactivar el contenido marcado. Recuerda que, si usas EKM, el contenido marcado estará activado de forma predeterminada y no podrás desactivarlo.

Tipos de contenido

Puedes elegir qué tipos de contenido pueden marcar tus miembros:

Mensajes

Cuando un miembro marca un mensaje para revisión, los revisores pueden desestimar la denuncia u ocultar el contenido. Si un mensaje marcado ha sido editado por su autor, mostraremos a los revisores todas las versiones anteriores del mensaje.

Cuando un miembro marca un mensaje para revisión, los revisores pueden desestimar la denuncia u ocultar el contenido. Si un mensaje marcado ha sido editado por su autor, mostraremos a los revisores todas las versiones anteriores del mensaje. Contenido del perfil

Cuando un miembro marca el contenido de un perfil para revisión, los revisores pueden desestimar la denuncia, ocultar el contenido del perfil o reemplazarlo. Si un autor edita el contenido de su perfil tras haber sido marcado, los administradores de contenido podrán ver la versión tal como estaba cuando se marcó.

Configuración adicional

Puedes activar o desactivar estas opciones adicionales para marcar contenido:

Incluir un enlace a la política de mi organización u otro recurso cuando los miembros marquen un mensaje

Al añadir un enlace a una política, los miembros que marquen un mensaje en Slack tendrán la opción de revisar las políticas de tu organización antes de enviar el mensaje para su revisión.

Al añadir un enlace a una política, los miembros que marquen un mensaje en Slack tendrán la opción de revisar las políticas de tu organización antes de enviar el mensaje para su revisión. Requerir a los administradores de contenido que añadan una nota al ocultar, actualizar o descartar contenido marcado

Las notas aparecerán en la pestaña del historial junto con la decisión, que solo podrán ver los propietarios de la organización y los administradores de contenido.

Las notas aparecerán en la pestaña del historial junto con la decisión, que solo podrán ver los propietarios de la organización y los administradores de contenido. Permitir que los administradores de contenido restauren mensajes ocultos

Si un mensaje marcado se ha ocultado, los administradores de contenido podrán restaurarlo y hacerlo visible de nuevo, incluidos los archivos adjuntos. Una vez que se restaura un mensaje, no se puede volver a ocultar a menos que se marque de nuevo.

Consejo: Al incluir un enlace a una política, asegúrate de que los miembros tienen permiso para ver el contenido. Prueba a añadir un enlace a un canvas para que los miembros vean la información sobre políticas u otros recursos directamente desde Slack.



Ajustes de notificaciones

Elige quién recibe una notificación cuando se marca, asigna o revisa contenido:

Administradores de contenido cuando se marque contenido

Los administradores de contenido que especifiques recibirán una notificación de Slack cuando se marque contenido para revisión.

Los administradores de contenido que especifiques recibirán una notificación de Slack cuando se marque contenido para revisión. Administradores de contenido cuando se les asigne una marca para revisión

Cuando asignes un informe de contenido marcado para revisión, la persona asignada recibirá una notificación de Slack para avisarla.

Cuando asignes un informe de contenido marcado para revisión, la persona asignada recibirá una notificación de Slack para avisarla. Miembro que marcó el contenido cuando un administrador de contenido oculte el mensaje o descarte la marca

La persona que marcó el contenido recibirá una notificación de Slack cuando se revise su envío.

La persona que marcó el contenido recibirá una notificación de Slack cuando se revise su envío. El autor del contenido cuando un administrador de contenido oculta el contenido marcado

La persona que escribió el mensaje o es propietaria del perfil que se ha marcado recibirá una notificación de Slack si el contenido se oculta o se actualiza.



Revisar contenido marcado

Desde el panel de administración, puedes ver los detalles del contenido que han marcado los miembros y decidir cómo gestionarlo.

Revisar mensajes marcados

Revisa los mensajes marcados y decide si quieres descartarlos u ocultarlos. Podrás ver todas las ediciones que haya hecho el autor en un mensaje marcado y en todos los demás mensajes del hilo marcado (incluso de conversaciones privadas), pero solo podrás tomar medidas sobre la versión actual del contenido. Si está activada la opción, también puedes restaurar mensajes ocultos.

En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Selecciona Seguridad en la barra lateral izquierda y, a continuación, haz clic en Contenido marcado. Haz clic en la vista previa del mensaje en la columna Contenido para ver los detalles del contenido marcado. A continuación, puedes realizar las siguientes acciones:



• Para descartar u ocultar un mensaje, selecciona Gestionar en la parte superior derecha.

• Para asignar o adjudicar el contenido marcado, haz clic en Asignatario y elige un nombre en el menú desplegable.

• Para añadir un comentario, utiliza el campo de texto que aparece debajo de Comentarios. Solo los propietarios de la organización y los administradores de contenido podrán ver los comentarios.

• Para restaurar un mensaje, selecciona Restaurar este mensaje en la parte superior derecha.

Nota: Los miembros solo pueden marcar los mensajes de personas externas en las conversaciones de Slack Connect si la organización externa ha activado el marcado de contenido. Los mensajes marcados se enviarán a la organización del autor para revisión.



Revisar información de la conversación marcada

Además de los mensajes y la información del perfil, los miembros también pueden marcar datos sobre un canal o un mensaje directo, como su nombre, tema o descripción. Estos elementos marcados aparecerán en la misma lista de contenido marcado que los mensajes y los datos del perfil. Cuando revises el contenido, puedes descartar la marca, cambiar el nombre de la conversación o eliminar el tema o la descripción.

En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Selecciona Seguridad en la barra lateral izquierda y, a continuación, haz clic en Contenido marcado. Haz clic en el icono de Filtro situado en la esquina superior derecha y selecciona Nombre del canal, Descripción del canal o Tema. Haz clic en el elemento marcado de la columna Contenido para ver los detalles y, después, haz clic en Gestionar en la esquina superior derecha.



• Para descartar, sustituir u ocultar contenido, selecciona Gestionar en la parte superior derecha.

• Para añadir un comentario, utiliza el campo de texto que aparece debajo de Comentarios. Solo los propietarios de la organización y los administradores de contenido podrán ver los comentarios.



Revisar el contenido del perfil marcado

Al marcar contenido de perfil, los miembros pueden especificar si lo que se necesita revisar es la foto del perfil, el estado, el nombre completo o el nombre de Slack. Al revisar el contenido del perfil, puedes descartar la denuncia, reemplazar el nombre completo o el nombre de Slack del perfil, o bien ocultar la foto o el estado del perfil. Si alguien modifica su perfil después de que se haya marcado, podrás ver el contenido tal como estaba en el momento en que se marcó, pero solo podrás tomar medidas sobre la versión actual.

En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Selecciona Seguridad en la barra lateral izquierda y, a continuación, haz clic en Contenido marcado. Haz clic en el icono Filtro en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Perfil. Haz clic en el nombre de usuario de la columna Contenido para ver los detalles del perfil marcado y, después, haz clic en Gestionar en la esquina superior derecha.



• Para descartar, sustituir u ocultar contenido, selecciona Gestionar en la parte superior derecha.

.• Para añadir un comentario, utiliza el campo de texto que aparece debajo de Comentarios. Solo los propietarios de la organización y los administradores de contenido podrán ver los comentarios.

Nota: De momento, solo puedes marcar el contenido de perfil de los miembros de tu propia organización.



Ver el historial de contenido marcado

Puedes revisar el contenido marcado con anterioridad para ver su información, como la fecha en la que se marcó, quién lo revisó y cómo se gestionó.

En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Selecciona Seguridad en la barra lateral izquierda y, a continuación, haz clic en Contenido marcado. Selecciona la pestaña Historial en la parte superior del panel. Revisa el contenido del panel o haz clic en el nombre o la vista previa del mensaje de la columna Contenido para ver la información adicional.



Exportar contenido marcado

Puedes exportar los datos del contenido marcado de tu organización a un archivo CSV. La exportación incluirá los detalles de cada contenido marcado, incluido un enlace al mensaje y su estado de revisión en el momento de la exportación.

En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Selecciona Seguridad en la barra lateral izquierda y, a continuación, haz clic en Contenido marcado. Para exportar todo el contenido marcado pendiente y el historial de mensajes marcados, haz clic en Exportar todos los datos. Para exportar Elige una opción de las que aparecen a continuación. Recibirás un mensaje de Slack con un enlace al archivo cuando esté listo.



• Selecciona Exportar todos los datos en la parte superior derecha para exportar todo el contenido pendiente de revisión y el historial completo de contenido marcado.

• Ve a la pestaña Contenido marcado y haz clic en Exportar contenido marcado para exportar el contenido pendiente de revisión.

• Abre la pestaña Historial y selecciona Exportar historial para exportar el historial de contenido marcado.