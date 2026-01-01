Las plantillas personalizadas de canvas se pueden compartir en tu espacio de trabajo u organización de Enterprise para crear estándares de contenido extenso en Slack. Los propietarios y administradores pueden administrar qué miembros de su espacio de trabajo u organización pueden crear y compartir plantillas personalizadas de canvas. En las organizaciones de Enterprise, los propietarios y administradores también pueden administrar permisos para publicar plantillas personalizadas en la galería de plantillas de canvas.



Elige quiénes pueden crear plantillas de canvas

Todos (excepto los invitados y los miembros de primera línea) pueden crear y compartir plantillas de canvas, pero puedes restringir este permiso a determinados roles si lo deseas.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Roles y permisos. En la página Tipos de cuentas, haz clic en el ícono de tres puntos junto a Crear plantillas de canvas para un equipo. Haz clic en Editar permiso. Elegir qué roles pueden crear plantillas de canvas. Haz clic en Guardar. En la pestaña Inicio, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Roles y permisos y selecciona Tipos de cuenta. Haz clic en el ícono de tres puntos junto a Crear plantillas de canvas para un equipo y selecciona Editar permiso. Elegir qué roles pueden crear plantillas de canvas. Haz clic en Guardar.



Elige quiénes puede publicar plantillas en la galería de plantillas

De forma predeterminada, los propietarios y administradores de las organizaciones y los espacios de trabajo en las organizaciones de Enterprise pueden publicar plantillas de canvas en la sección Creadas por tu organización de la galería de plantillas. Para restringir esta opción a los propietarios y administradores de las organizaciones, sigue estos pasos:

En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Roles y permisos y selecciona Tipos de cuenta. Haz clic en el ícono de tres puntos junto a Publicar plantillas de canvas para la organización y selecciona Editar permiso. Elegir qué roles pueden publicar plantillas de canvas para toda la organización. Haz clic en Guardar.

Asignar administradores de plantillas

De forma predeterminada, solo los propietarios y administradores de las organizaciones de Enterprise pueden publicar plantillas de canvas en la sección Creadas por tu organización de la galería de plantillas. Para permitir que otros miembros lo puedan hacer, asígnales el rol del sistema de administradores de plantillas.

Nota: Un propietario, administrador o administrador de plantillas necesitará tener acceso a Se puede editar de la plantilla para cancelar su publicación de la galería.