Las plantillas de canvas personalizadas se pueden compartir en tu espacio de trabajo u organización de Enterprise para estandarizar en Slack el contenido extenso. Los propietarios y administradores pueden gestionar qué miembros de su espacio de trabajo u organización pueden crear y compartir plantillas de canvas personalizadas. En una organización de Enterprise, los propietarios y administradores de la organización también pueden gestionar los permisos para publicar plantillas personalizadas en la galería de plantillas de canvas.



Elegir quién puede crear plantillas de canvas

Todas las personas (excepto los invitados y los miembros de primera línea) pueden crear y compartir plantillas de canvas de forma predeterminada. Sin embargo, puedes restringir estos permisos.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y, a continuación, haz clic en Roles y permisos. En la página Tipos de cuenta, haz clic en el icono con tres puntos junto a Crear plantillas de canvas para un equipo. Haz clic en Editar permiso. Selecciona qué roles pueden crear plantillas de canvas. Haz clic en Guardar. En la pestaña de inicio, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Roles y permisos y, después, selecciona Tipos de cuenta. Haz clic en el icono con tres puntos junto a Crear plantillas de canvas para un equipo y, después, selecciona Editar permisos. Selecciona qué roles pueden crear plantillas de canvas. Haz clic en Guardar.



Elegir quién puede publicar plantillas en la galería

De forma predeterminada, los propietarios y administradores de la organización y los del espacio de trabajo en Enterprise pueden publicar plantillas de canvas en la sección Creadas por tu organización de la galería de plantillas. Para restringir esta opción a los propietarios y administradores de la organización, sigue estos pasos:

Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Roles y permisos y, después, selecciona Tipos de cuenta. Haz clic en el icono con tres puntos junto a Publicar plantillas de canvas para la organización y, después, selecciona Editar permisos. Selecciona qué roles pueden publicar plantillas de canvas para toda la organización. Haz clic en Guardar.

Asignar administradores de plantillas

De forma predeterminada, solo los propietarios y administradores de una organización de Enterprise pueden publicar plantillas de canvas en la sección Creadas por tu organización de la galería de plantillas. Para permitir que otros miembros puedan hacer esto, puedes asignarles el rol de sistema Administrador de plantillas.

Nota: Los propietarios y administradores de la organización, así como los administradores de plantillas, también deberán tener acceso Puede editar en la plantilla si quieren retirarla de la galería.