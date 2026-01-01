I modelli di canvas personalizzati possono essere condivisi nell’area di lavoro o organizzazione Enterprise per standardizzare i contenuti in formato esteso in Slack. I proprietari e gli amministratori possono gestire quali membri dell’area di lavoro o organizzazione possono creare e condividere modelli di canvas personalizzati. In un’organizzazione Enterprise, gli amministratori e i proprietari dell’organizzazione possono anche gestire le autorizzazioni per pubblicare modelli personalizzati nella galleria di modelli di canvas.



Scegliere chi può creare i modelli di canvas

Tutti (tranne gli ospiti e i membri operativi) possono creare e condividere i modelli di canvas, ma se vuoi puoi limitare quest’autorizzazione.

Piani Pro e Business+ Piano Enterprise Dal desktop, fai clic su Amministratore nella barra laterale. Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Ruoli e autorizzazioni. Dalla pagina Tipi di account , clicca sull’ icona dei tre puntini accanto a Crea modelli di canvas per un team. Clicca su Modifica autorizzazione. Scegli quali ruoli possono creare i modelli di canvas. Clicca su Salva. Dalla scheda Home, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.

Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione. Clicca su Ruoli e autorizzazioni quindi seleziona Tipi di account. Clicca sull’ icona dei tre puntini accanto a Crea modelli di canvas per un team quindi seleziona Modifica autorizzazione. Scegli quali ruoli possono creare i modelli di canvas. Clicca su Salva.



Scegliere chi può pubblicare i modelli nella galleria di modelli

Per impostazione predefinita, i proprietari e gli amministratori dell’organizzazione e i proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro in un’organizzazione Enterprise possono pubblicare i modelli di canvas nella sezione Creati dalla tua organizzazione della galleria di modelli. Per limitare questa impostazione ad amministratori e proprietari dell’organizzazione, segui questi passaggi:

Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.

Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione. Clicca su Ruoli e autorizzazioni quindi seleziona Tipi di account. Clicca sull’ icona dei tre puntini accanto a Pubblica modelli di canvas per l’organizzazione, quindi seleziona Modifica autorizzazione. Scegli quali ruoli possono pubblicare modelli di canvas a livello di organizzazione. Clicca su Salva.

Assegnare amministratori di modelli

Per impostazione predefinita, solo i proprietari e gli amministratori in un’organizzazione Enterprise possono pubblicare modelli di canvas nella sezione Creati dalla tua organizzazione della galleria di modelli. Per consentire ad altri membri di farlo, puoi assegnare loro il ruolo di sistema di amministratore di modello.

Nota: un amministratore, un proprietario o un amministratore di modelli deve avere anche l’accesso Può modificare al modello per poter annullarne la pubblicazione nella galleria.