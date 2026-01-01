Cuando tu equipo trabaja en Slack pero hace seguimiento de los proyectos en otra herramienta, se puede perder contexto. Con las listas, puedes capturar y rastrear las tareas, además de mantener la alineación respecto de ellas, justo donde ya estás trabajando.



Capturar el trabajo de los proyectos

Supongamos que estás iniciando un proyecto nuevo y que creaste un canal para coordinar el trabajo del equipo. Cuando hables del proyecto en el canal, usa una lista para realizar un seguimiento de las tareas clave y las fechas de entrega.

Crear una lista nueva

Empieza una lista de cero o utiliza una de nuestras plantillas (la plantilla Seguimiento de proyecto es una excelente opción).

En la computadora, haz clic en Archivos en la barra lateral y selecciona Listas. En la esquina superior derecha, haz clic en Nuevo y selecciona Nueva lista. Para usar la plantilla Seguimiento de proyecto, haz clic en Comenzar con una plantilla y selecciónala en la lista.



Personalizar tu lista

Personaliza la lista con la información que quieras incluir. En la plantilla Seguimiento del proyecto, se agregarán las opciones Tarea, Estado, Persona asignada y Fecha de entrega, pero puedes agregar, editar o eliminar campos según lo necesites.

Agrega un campo Edita un campo Elimina un campo En la lista, haz clic en el signo más al final de la fila superior. Escribe un nombre para el campo y elige un tipo de campo. Si se te pide, selecciona más opciones y haz clic en Guardar. En la lista, pasa el cursor sobre el campo que quieres editar. Haz clic en Editar campo. Haz los cambios que desees y haz clic en Guardar cuando termines. En la lista, pasa el cursor sobre el campo que quieras eliminar. Haz clic en Eliminar campo. Haz clic en Sí, eliminar este campo para confirmar.



Agrega elementos a la lista

Una vez que hayas configurado la lista, empieza a agregar elementos para cada tarea del proyecto que deba completarse:

Haz clic en Agregar elemento y escribe una descripción. Para cada elemento, haz clic en las celdas del campo para introducir la información pertinente o selecciona una opción (como la persona asignada y la fecha de entrega).

Consejo: Puedes convertir cualquier mensaje en una tarea. Desde una conversación, pasa el cursor sobre un mensaje, haz clic en el ícono con tres puntos y selecciona Agregar a la lista.



Crea vistas de lista

Tú y tu equipo pueden visualizar la información de maneras diferentes a través de la creación de vistas que puedes guardar y a las que puedes regresar. Por ejemplo, quizás quieras crear una vista que filtre las tareas por prioridad y las ordene según la fecha de entrega.

En la lista, haz clic en el ícono de filtros. Debajo de Editar vista, elige cómo deseas ordenar, filtrar, ocultar y agrupar los elementos de la lista. También puedes elegir entre el diseño de tablero o de tabla. Haz clic en Guardar vista y luego en Guardar como vista nueva. Para cambiar entre las vistas guardadas, haz clic en Todos los elementos.



Mantén alineadas a las personas adecuadas

Para mantener alineadas a las personas respecto del trabajo en curso, comparte la lista con personas o canales específicos, asigna tareas e inicia hilos exclusivos para los elementos en los que se necesite un análisis adicional.

Compartir tu lista

Si ya hay un canal dedicado al proyecto, comparte la lista allí para que todos tengan acceso a ella.

Desde la lista, haz clic en Compartir en la esquina superior derecha. Escribe el nombre de las personas o canales, haz clic en menú desplegable Puede editar para decidir si pueden visualizar o editar la lista y selecciona Compartir. Para configurar permisos generales, haz clic en Solo las personas invitadas tienen acceso. Luego, elige Cualquier persona en [organización] puede ver o Cualquier persona en [organización] puede editar.



Asigna tareas

Cuando le asignas a alguien una tarea en una lista, esa persona puede verla en la sección Asignados a ti de la página Listas.

En la lista, haz clic en el ícono de personas debajo del campo Persona asignada. Busca el nombre de una persona o selecciónala de la lista.



Crea un hilo de mensajes

Cuando necesites mantener una conversación enfocada en una tarea, ya sea que se trate de analizar obstáculos o compartir actualizaciones de estado, inicia un hilo para el elemento de la lista.

En la lista, pasa el cursor sobre un elemento, luego haz clic en Agregar comentario para iniciar un hilo o Ver comentario para continuar un hilo. Escribe y envía tu mensaje.



Activa notificaciones

Puedes activar las notificaciones para elementos de una lista sobre los que quieres mantenerte al tanto. Por ejemplo, podría ser útil recibir notificaciones cuando cambie el estado de determinados elementos.

En la lista, pasa el cursor sobre el elemento para el que deseas activar las notificaciones y haz clic en Abrir. Haz clic en el ícono con tres puntos, pasa el cursor sobre Notificaciones activadas y elige una opción. Podrás ver todas las notificaciones que recibas en Actividad.

Más formas de usar las listas