Los miembros de tu espacio de trabajo u organización Enterprise pueden usar las listas de Slack para hacer un seguimiento de los proyectos y administrar las tareas. Los propietarios y administradores pueden desactivar las listas y limitar los permisos para compartir únicamente a los propietarios de las listas.
Activar o desactivar las listas
Planes Gratuito, Pro y Business+
Planes Enterprise
En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral.
Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú.
Junto a Listas, haz clic en Expandir.
Selecciona Activar o Desactivar y, luego, haz clic en Guardar.
En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
En la barra lateral izquierda, haz clic en Ajustes y luego selecciona Ajustes de la organización.
Junto a Listas, haz clic en Activar o Desactivar.
Administrar el ajuste del uso compartido de las listas
De forma predeterminada, todos los que tienen acceso de edición a una lista pueden otorgar a otros acceso de visualización o edición. Puedes limitar esta función para que, en todas las listas de tu espacio de trabajo u organización, solo el propietario de la lista pueda otorgar acceso a otros. Si no ajustas esta configuración, los miembros de tu espacio de trabajo u organización podrán elegir si desean limitar el uso compartido en las listas que creen.
Planes Gratuito, Pro y Business+
Planes Enterprise
En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral.
Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú.
Junto a Uso compartido de listas, haz clic en Expandir.
Marca o desmarca Restringir el uso compartido para que solo los propietarios de las listas puedan compartir sus listas con los demás y en canales, y haz clic en Guardar.
En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
En la barra lateral izquierda, haz clic en Ajustes y luego selecciona Ajustes de la organización.
Junto a Listas, haz clic en Editar.
Marca o desmarca Solo permitir que los propietarios de listas compartan listas con otras personas y canales.