Los miembros de tu espacio de trabajo u organización Enterprise pueden usar las listas de Slack para hacer un seguimiento de los proyectos y administrar las tareas. Los propietarios y administradores pueden desactivar las listas y limitar los permisos para compartir únicamente a los propietarios de las listas.

Activar o desactivar las listas

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Junto a Listas, haz clic en Expandir. Selecciona Activar o Desactivar y, luego, haz clic en Guardar. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, haz clic en Ajustes y luego selecciona Ajustes de la organización. Junto a Listas, haz clic en Activar o Desactivar.



Administrar el ajuste del uso compartido de las listas

De forma predeterminada, todos los que tienen acceso de edición a una lista pueden otorgar a otros acceso de visualización o edición. Puedes limitar esta función para que, en todas las listas de tu espacio de trabajo u organización, solo el propietario de la lista pueda otorgar acceso a otros. Si no ajustas esta configuración, los miembros de tu espacio de trabajo u organización podrán elegir si desean limitar el uso compartido en las listas que creen.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Junto a Uso compartido de listas, haz clic en Expandir. Marca o desmarca Restringir el uso compartido para que solo los propietarios de las listas puedan compartir sus listas con los demás y en canales, y haz clic en Guardar. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, haz clic en Ajustes y luego selecciona Ajustes de la organización. Junto a Listas, haz clic en Editar. Marca o desmarca Solo permitir que los propietarios de listas compartan listas con otras personas y canales. Haz clic en Guardar.

Consejo: Administra la conservación de datos de las listas con los ajustes de conservación de listas y canvas.