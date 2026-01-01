Mitglieder in deinem Workspace oder deiner Enterprise-Organisation können Slack-Listen verwenden, um Projekte zu verfolgen und Aufgaben zu verwalten. Inhaber:innen und Administrator:innen können Listen deaktivieren und die Berechtigungen zum Teilen auf die Listen-Inhaber:innen beschränken.

Listen aktivieren oder deaktivieren

Kostenloser Plan, Pro-Plan und Business+ Plan Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke neben Listen auf Erweitern. Klicke auf Aktivieren oder Deaktivieren und danach auf Speichern. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Einstellungen und wähle dann Organisationseinstellungen aus. Klicke neben Listen auf Aktivieren oder Deaktivieren.



Einstellungen für das Teilen von Listen verwalten

Standardmäßig können alle mit Bearbeitungszugriff auf eine Liste, anderen Personen Ansichts- oder Bearbeitungszugriff gewähren. Du kannst dies so einschränken, dass für alle Listen in deinem Workspace oder deiner Organisation nur die:der Listen-Inhaber:in anderen Zugriff gewähren kann. Wenn du diese Einstellung nicht anpasst, können die Mitglieder deines Workspace oder deiner Organisation wählen, ob sie das Teilen von Listen, die sie erstellen, einschränken möchten.

Kostenloser Plan, Pro-Plan und Business+ Plan Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke neben Teilen von Listen auf Erweitern. Markiere das Kästchen Teilen so einschränken, dass nur Listen-Inhaber:innen ihre Listen mit anderen Personen und Channels teilen können oder hebe die Markierung auf, und klicke dann auf Speichern. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Einstellungen und wähle dann Organisationseinstellungen aus. Klicke neben Listen auf Bearbeiten. Aktiviere oder deaktiviere Nur Listen-Inhaber:innen erlauben, Listen mit anderen Personen und Channels zu teilen. Klicke auf Speichern.

Tipp: Verwalte die Datenaufbewahrung für Listen, indem du deine Aufbewahrungseinstellungen für Canvas und Listen anpasst.