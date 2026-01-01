Los miembros de tu espacio de trabajo u organización Enterprise pueden usar las listas de Slack para supervisar proyectos y gestionar tareas. Los propietarios y los administradores pueden deshabilitar las listas y limitar los permisos de uso compartido solo a los propietarios de las listas.
Activar o desactivar listas
Planes Gratuito, Pro y Business+
Planes Enterprise
Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral.
Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú.
Junto a Listas, haz clic en Expandir.
Selecciona Habilitar o Deshabilitar y, después, haz clic en Guardar.
Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización.
En la barra lateral izquierda, haz clic en Ajustes y selecciona Ajustes de la organización.
Junto a Listas, haz clic en Habilitar o Deshabilitar.
Gestionar los ajustes de uso compartido de las listas
De forma predeterminada, cualquiera que tenga acceso de edición a una lista puede conceder a los demás acceso para verla o editarla. Puedes limitar esto para que en todas las listas de tu espacio de trabajo u organización solo el propietario de la lista pueda conceder acceso a los demás. Si no configuras este ajuste, los miembros de tu espacio de trabajo u organización podrán elegir si quieren limitar el uso compartido en las listas que creen.
Planes Gratuito, Pro y Business+
Planes Enterprise
Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral.
Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú.
Junto a Función de compartir listas, haz clic en Ampliar.
Marca o desmarca Limitar el uso compartido para que solo los propietarios de los canvas puedan compartir sus canvas con otras personas y con canales y, a continuación, haz clic en Guardar.
Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización.
En la barra lateral izquierda, haz clic en Ajustes y selecciona Ajustes de la organización.
Junto a Listas, haz clic en Editar.
Marca o desmarca Permitir solo a los propietarios de las listas compartirlas con otras personas y canales.