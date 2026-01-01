I membri nell’area di lavoro o organizzazione Enterprise possono usare gli elenchi di Slack per monitorare i progetti e gestire le attività. I proprietari e gli amministratori possono disabilitare gli elenchi e limitare le autorizzazioni di condivisione solo ai proprietari degli elenchi.
Abilitare o disabilitare gli elenchi
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Piano Enterprise
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
Accanto a Elenchi, clicca su Espandi.
Seleziona Abilita o Disabilita, quindi clicca su Salva.
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
Dalla barra laterale sinistra, clicca su Impostazioni, quindi seleziona Impostazioni organizzazione.
Accanto a Elenchi, clicca su Abilita o Disabilita.
Gestire le impostazioni di condivisione degli elenchi
Per impostazione predefinita, chiunque abbia accesso in modifica a un elenco può concedere ad altri l'accesso in visualizzazione o modifica. Puoi limitare questa impostazione in modo che per tutti gli elenchi della tua area di lavoro o organizzazione solo il proprietario dell'elenco possa concedere l'accesso ad altri. Se non modifichi questa impostazione, i membri della tua area di lavoro o organizzazione possono scegliere se limitare la condivisione sugli elenchi che creano.
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Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
Accanto a Condivisione elenco, clicca su Espandi.
Seleziona o deseleziona Limita la condivisione in modo che solo i proprietari dell’elenco possano condividere i propri elenchi con altre persone e canali, quindi clicca su Salva.
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
Dalla barra laterale sinistra, clicca su Impostazioni, quindi seleziona Impostazioni organizzazione.
Accanto a Elenchi, clicca su Modifica.
Seleziona o deseleziona Permetti solo ai proprietari di elenchi di condividere gli elenchi con altre persone e canali.