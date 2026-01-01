Las plantillas de Slack agrupan canvas, listas y flujos de trabajo en un solo canal para poder completar cualquier tarea. Los propietarios y administradores tienen la capacidad de administrar qué miembros de su espacio de trabajo u organización de Enterprise pueden crear y compartir plantillas personalizadas.

Nota: Al 20 de agosto de 2026, no es posible crear ni editar plantillas de canal personalizadas. La siguiente información se presenta solo como referencia.



Administrar permisos de plantillas

Las plantillas creadas por los miembros pueden mantenerse privadas o compartirse con personas o canales. Si tienes contratado un plan Enterprise, determinados roles en tu organización también pueden publicar plantillas en la sección Creadas por tu organización de la galería de plantillas.

Elige quién puede crear plantillas

Cualquier persona, excepto los invitados, puede crear y compartir plantillas, pero puedes restringir este permiso si lo deseas.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Roles y permisos. En la página Tipos de cuentas, haz clic en el ícono de tres puntos junto a Crear plantillas para un equipo. Haz clic en Editar permiso. Elige qué roles pueden crear plantillas. Haz clic en Guardar. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y selecciona Ajustes de la organización en el menú. Haz clic en Roles y permisos y selecciona Tipos de cuenta. Haz clic en el ícono de tres puntos junto a Crear plantillas para un equipo y selecciona Editar permiso. Elige qué roles pueden crear plantillas. Haz clic en Guardar.



Elige quiénes puede publicar plantillas en la galería de plantillas

En las organizaciones de Enterprise, los propietarios y administradores de los espacios de trabajo y las organizaciones pueden publicar plantillas en la sección Creadas por tu organización de la galería de plantillas. Si quieres conceder permiso a los miembros para que publiquen plantillas o restringir este permiso aún más, sigue estos pasos:

En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y selecciona Ajustes de la organización en el menú. Haz clic en Roles y permisos y selecciona Tipos de cuenta. Haz clic en el ícono de tres puntos junto a Publicar plantillas para la organización y luego selecciona Editar permiso. Elige qué roles pueden publicar plantillas para toda la organización. Haz clic en Guardar.



Asigna administradores de plantillas

Para permitir que determinados miembros de tu organización de Enterprise publiquen plantillas en la sección Creadas por tu organización de la galería de plantillas, puedes asignarles el rol del sistema de administrador de plantillas.

Nota: Los administradores de plantillas también pueden crear y publicar plantillas de canvas y ver análisis de datos de los canvas.