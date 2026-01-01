Nota: A partire dal 20 agosto 2026, non sarà più possibile creare o modificare modelli di canale personalizzati. Le informazioni riportate di seguito sono solo a titolo di riferimento.
Gestire le autorizzazioni dei modelli
I modelli creati dai tuoi membri possono rimanere privati o essere condivisi con persone o nei canali. Se hai un piano Enterprise, alcuni ruoli della tua organizzazione possono anche pubblicare i modelli nella sezione Creati dalla tua organizzazione della galleria di modelli.
Seleziona chi può creare i modelli
Tutti (tranne gli ospiti) possono creare e condividere i modelli, ma se vuoi puoi limitare questa autorizzazione.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Ruoli e autorizzazioni.
Dalla pagina Tipi di account, clicca sull’icona dei tre puntini accanto a Crea modelli per un team.
Clicca su Modifica autorizzazione.
Scegli quali ruoli possono creare i modelli.
Fai clic su Save (Salva).
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni e seleziona Impostazioni organizzazione dal menu.
Clicca su Ruoli e autorizzazioni, quindi seleziona Tipi di account.
Clicca sull’icona dei tre puntini accanto a Crea modelli per un team, quindi seleziona Modifica autorizzazione.
Scegli quali ruoli possono creare i modelli.
Fai clic su Save (Salva).
Scegliere chi può pubblicare i modelli nella galleria di modelli
In un’organizzazione Enterprise, i proprietari e gli amministratori dell’organizzazione e i proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono pubblicare i modelli nella sezione Creati dalla tua organizzazione della galleria dei modelli. Per concedere ai membri l'autorizzazione a pubblicare modelli o limitare ulteriormente questa autorizzazione, segui questi passaggi:
Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni e seleziona Impostazioni organizzazione dal menu.
Clicca su Ruoli e autorizzazioni, quindi seleziona Tipi di account.
Clicca sull’icona dei tre puntini accanto a Pubblica modelli per l’organizzazione, quindi seleziona Modifica autorizzazione.
Scegli quali ruoli possono pubblicare modelli a livello di organizzazione.
Clicca su Salva.
Assegna amministratori di modelli
Per consentire a determinati membri della tua organizzazione Enterprise di pubblicare modelli nella sezione Creati dalla tua organizzazione della galleria di modelli, puoi assegnare loro il ruolo di sistema di amministratore di modelli.