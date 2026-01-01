Las plantillas de Slack agrupan canvas, listas y flujos de trabajo en un canal para facilitar las tareas. Los propietarios y administradores pueden gestionar qué miembros de su espacio de trabajo u organización de Enterprise pueden crear y compartir plantillas personalizadas.

Nota: A fecha de 20 de agosto de 2026, no se pueden crear ni editar plantillas de canales personalizadas. La información siguiente sirve solo como referencia.



Gestionar permisos de las plantillas

Las plantillas creadas por tus miembros se pueden mantener privadas o compartirlas con otras personas o canales. Si usas un plan Enterprise, algunos roles de tu organización también podrán publicar plantillas en la sección Creadas por tu organización de la galería de plantillas.

Decide quién puede crear plantillas

Todo el mundo (excepto los invitados) puede crear y compartir plantillas. Sin embargo, puedes restringir estos permisos si quieres.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y, a continuación, haz clic en Roles y permisos. En la página Tipos de cuenta, haz clic en el icono con tres puntos junto a Crear plantillas para un equipo. Haz clic en Editar permiso. Selecciona qué roles pueden crear plantillas. Haga clic en Save (Guardar). Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Coloca el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Ajustes de la organización en el menú. Haz clic en Roles y permisos y, después, selecciona Tipos de cuenta. Haz clic en el icono con tres puntos junto a Crear plantillas para un equipo y, a continuación, selecciona Editar permisos. Selecciona qué roles pueden crear plantillas. Haga clic en Save (Guardar).



Elegir quién puede publicar plantillas en la galería

En una organización de Enterprise, los propietarios y administradores de organizaciones, así como los propietarios y administradores de espacios de trabajo, pueden publicar plantillas en la sección Creadas por tu organización de la galería de plantillas. Si quieres conceder a los miembros permiso para publicar plantillas o quieres restringir aún más este permiso, sigue los pasos que aparecen a continuación:

Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Coloca el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Ajustes de la organización en el menú. Haz clic en Roles y permisos y, después, selecciona Tipos de cuenta. Haz clic en el icono con tres puntos junto a Publicar plantillas para la organización y, a continuación, selecciona Editar permisos. Selecciona qué roles pueden publicar plantillas para toda la organización. Haz clic en Guardar.



Asignar administradores de plantillas

Para permitir que algunos miembros de tu organización de Enterprise publiquen plantillas en la sección Creadas por tu organización de la galería de plantillas, puedes asignarles el rol de sistema Administrador de plantillas.

Nota: Los administradores de plantillas también pueden crear y publicar plantillas de canvas, así como ver los análisis de datos de los canvas.