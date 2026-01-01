Nota: Las plantillas se están implementando gradualmente. Agradecemos tu paciencia mientras las ponemos a disposición de todos los clientes que tienen planes de pago.

Uno de los desafíos habituales al momento de recopilar comentarios de un conjunto numeroso de grupos de interés es la recepción de comentarios en diversos formatos y foros. Para centralizar este proceso en Slack, usa nuestra plantilla Recepción y clasificación de comentarios: tan solo completa algunos detalles durante la configuración y tendrás todo en marcha.

Consejo: Encuentra una plantilla adecuada para ti, para lo que sea que necesites hacer. En la aplicación de Slack para computadora, haz clic en Más en la barra lateral y selecciona Plantillas para explorar las plantillas disponibles.



La plantilla de recepción y clasificación de comentarios incluye:

Un canvas de instrucciones para brindar comentarios en el que se comparten pautas de envío de comentarios

en el que se comparten pautas de envío de comentarios Una lista de rastreo de comentarios para organizar y priorizar envíos de comentarios

para organizar y priorizar envíos de comentarios Flujo de trabajo Formulario de comentarios para recopilar envíos estandarizados de comentarios

para recopilar envíos estandarizados de comentarios Un flujo de trabajo de notificación de estado que publica automáticamente cuando se agregan o actualizan elementos de la lista



Crea un canal de comentarios

Cuando trabajas en Slack, el mejor lugar para recopilar y administrar comentarios es en un canal. Nuestra plantilla Recepción y clasificación de comentarios tiene todo lo que necesitas para agilizar este proceso.

Crear el canal

En la computadora, haz clic en el botón Más de la barra lateral. Selecciona Canal y luego selecciona Recepción y clasificación de comentarios de la lista de plantillas. Haz clic en una pestaña en la vista previa de la plantilla para ver los canvas, las listas o los flujos de trabajo. Cuando tengas todo preparado para comenzar con la configuración, haz clic en Siguiente y luego en Usar plantilla. Escribe el nombre del canal después del prefijo #comentarios-. Elige un tipo de canal (público o privado), luego haz clic en Crear. Puedes invitar personas a unirse al canal de inmediato, pero te recomendamos esperar para agregar a otras personas hasta que hayas personalizado la plantilla.





Edita la plantilla

Cuando la plantilla esté lista, puedes ver y modificar los canvas, las listas y los flujos de trabajo.

Instrucciones de comentarios Seguimiento de comentarios Flujos de trabajo Haz clic en Instrucciones de comentarios en el encabezado del canal para abrir el canvas. Ya se completaron un párrafo introductorio, los nombres de las secciones y las instrucciones para enviar comentarios mediante el flujo de trabajo. Revisa el contenido y haz las modificaciones que desees. Si quieres compartir otros recursos, agrégalos a la sección Otros recursos. De manera predeterminada, cualquier persona que participe en el canal podrá editar el canvas. Si quieres limitar los permisos de edición, sigue estos pasos. 💡Visita el artículo Usa un canvas en Slack para ver instrucciones detalladas sobre cómo trabajar con canvas. A medida que las personas comparten comentarios a través del flujo de trabajo, el rastreador se completará automáticamente con sus envíos. Haz clic en Rastreador de tareas en el encabezado del canal para abrir la lista. Verás tres marcadores de posición de tareas que puedes editar o eliminar. Para editar una tarea, haz clic en el campo Tarea y escribe algo. Luego, actualiza el campo Descripción. Para eliminar una tarea, pasa el cursor sobre ella y haz clic en Abrir. Haz clic en el ícono de los tres puntos y luego selecciona Eliminar elemento. Para agregar una nueva tarea, haz clic en Agregar elemento. De manera predeterminada, todos los miembros del canal podrán actualizar, agregar y eliminar elementos de la lista. Si quieres limitar los permisos de edición, sigue estos pasos. 💡Consulta el artículo Usar listas en Slack, que ofrece una guía paso a paso para trabajar con listas. Formulario de comentarios con el propósito de recopilar información para los nuevos campos que agregaste a la lista o que debas modificar el flujo de trabajo Notificación de estado de los elementos para incluir más información en los mensajes que envía al canal.

Haz clic en la pestaña Flujos de trabajo en el encabezado del canal. Haz clic en el ícono de los tres puntos que aparece junto al flujo de trabajo que deseas personalizar y luego selecciona Editar flujo de trabajo. Haz clic en el ícono de lápiz junto a un paso para hacer modificaciones. Haz clic en Guardar y en Publicar cambios.

Quita un flujo de trabajo destacado Los flujos de trabajo de Slack automatizan los procesos llevando a cabo una serie preconfigurada de pasos. Si bien no es necesario hacer configuraciones adicionales de los dos flujos de trabajo incluidos en esta plantilla, puedes editarlos si lo deseas. Por ejemplo, es posible que debas actualizar el flujo de trabajocon el propósito de recopilar información para los nuevos campos que agregaste a la lista o que debas modificar el flujo de trabajopara incluir más información en los mensajes que envía al canal. En esta plantilla, el flujo de trabajo Formulario de comentarios está marcado como destacado en el canal. Cuando se destaca un flujo de trabajo, el campo de mensaje se remplaza por un botón para iniciar el flujo de trabajo. Cualquier persona en el canal puede usar el flujo de trabajo o hacer clic en Enviar un mensaje para enviar un mensaje normal. Si no quieres destacar este flujo de trabajo, sigue los pasos a continuación: Haz clic en el ícono con tres puntos junto al flujo de trabajo y selecciona Eliminar de destacados. Haz clic en Eliminar de destacados. 💡Lee el artículo ¿Qué es un flujo de trabajo de Slack? para obtener una descripción general.



Agrega compañeros de equipo

Cuando hayas terminado de editar la plantilla, es momento de agregar personas al canal.

Haz clic en el grupo de imágenes de perfil en la esquina superior derecha. Haz clic en Agregar personas. Busca personas o grupos de usuarios y luego haz clic en Agregar.



¡Manos a la obra!

👏 ¡Tachán! Ya tienes todo listo para monitorear y administrar comentarios en Slack. Cualquier miembro del nuevo canal puede acceder al flujo de trabajo de envío de comentarios desde el campo de mensaje, y tú y otras personas que se ocupan de clasificar los envíos de comentarios pueden trabajar directamente desde la lista.

