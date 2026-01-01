Con la actividad del mensaje, los propietarios, administradores y miembros con permiso pueden ver cuántas personas han interactuado con un determinado mensaje en Slack. Puedes usar la actividad del mensaje para medir el impacto de los anuncios y las campañas de comunicación interna de tu organización.

Qué esperar

Puedes ver la actividad del mensaje para aquellos mensajes que se enviaron en los últimos 12 meses en canales con al menos 50 miembros.

De forma predeterminada, los propietarios y administradores pueden ver la actividad de mensajes de su espacio de trabajo u organización Enterprise. Si así lo desean, pueden desactivar la actividad de mensajes en su organización o asignar el rol del sistema Administrador de la actividad de mensajes para otorgar a ciertos miembros permiso para usar la función.

Los administradores y propietarios de organizaciones pueden activar la actividad de mensajes en canales de Slack Connect. Para quienes tienen el plan Business+, la actividad de mensajes no está disponible en los canales privados o de Slack Connect.



Ver actividad de mensajes

Puedes ver los datos del mensaje del canal en el que se publicó:

Sitúa el cursor sobre un mensaje y haz clic en el ícono con tres puntos. Selecciona Ver actividad del mensaje. Si quieres, haz clic en los rangos de fecha en Actividad a lo largo del tiempo para ajustar el gráfico.



Datos de la actividad del mensaje disponibles

Datos del mensaje Descripción Estadísticas de actividad El número de miembros que han visto, reaccionado o hecho clic en un mensaje, así como el número de veces que se compartió el mensaje. Gráfico Una representación gráfica de las vistas del mensaje a lo largo del tiempo. Resumen del dispositivo Un desglose del porcentaje de los lugares donde los miembros vieron por primera vez el mensaje: en un navegador, en la app para computadora de Slack o en las apps móviles de Slack. Respuestas destacadas Una vista previa de las respuestas en hilo del mensaje con más reacciones. Esto solo se verá si el mensaje tiene al menos una respuesta. Vistas por departamento* El número de personas por departamento que vieron el mensaje.

*Esta sección solo se mostrará si tu espacio de trabajo u organización Enterprise Grid sincroniza los campos de perfil de departamento con tu proveedor de identidad o tus directorios internos con aprovisionamiento de SCIM.