Agrega herramientas a tu espacio de trabajo
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Los administradores de flujos de trabajo pueden ver cómo interactúan las personas con sus flujos en Slack. Revisa la actividad de tu flujo de trabajo para realizar un seguimiento de los flujos de trabajo completados o en curso, y para ver los errores que se hayan producido.
Ver actividad
En la computadora, haz clic en
Agentes y herramientas en la barra lateral. En
Flujos de trabajo, selecciona Administrados por ti en la parte superior de la página. Haz clic en el
ícono con tres puntos que está junto a un flujo de trabajo y, luego, selecciona Ver registro de actividad en el menú. Explora la actividad reciente o usa filtros para delimitar los resultados por estado (
completado, en curso o error de flujo de trabajo, cancelado o en espera de acción del usuario), persona o fecha. Coloca el cursor sobre
Errores y haz clic en Detalles para ver qué pasos del flujo de trabajo se completaron, dónde se detuvo si todavía está en curso y cualquier error. Nota: Si no ves la pestaña Agentes y herramientas en la barra lateral, busca la pestaña Herramientas. Es posible que debas hacer clic en Más para encontrarla. Nota: Solo puedes ver la actividad del flujo de trabajo de los últimos 90 días.
¿Quién puede usar esta función? ¡Genial!
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