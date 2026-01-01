Slack Connect te permite trabajar con personas ajenas a tu empresa mediante mensajes directos. Los propietarios de espacios de trabajo con los planes Gratuito, Pro y Business+, y los propietarios y administradores de la organización con el plan Enterprise pueden ajustar las siguientes configuraciones y permisos:

Nota: Esta configuración y estos permisos no repercutirán en la capacidad de los miembros de enviar mensajes directos a personas con las que ya estén trabajando en algún canal.



Activar o desactivar los mensajes directos de Slack Connect

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise De manera predeterminada, los miembros pueden iniciar mensajes directos con personas de otras empresas . Los propietarios del espacio de trabajo pueden activar o desactivar esta opción: En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Haz clic en la pestaña Permisos. Junto a Slack Connect para mensajes directos, haz clic en Expandir. Marca o desmarca la casilla junto a Activar Slack Connect para mensajes directos. Haz clic en Guardar. De manera predeterminada, los miembros pueden iniciar mensajes directos con personas de otras empresas.

Los propietarios y administradores de la organización pueden activar o desactivar esta opción: En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización que aparece en la barra lateral. Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización . Haz clic en Slack Connect en la barra lateral izquierda y selecciona Ajustes. Selecciona la pestaña Mensajes directos. Junto a Envío de invitaciones de mensajes directos, haz clic en Editar. Marca o desmarca la opción junto a Activar. Haz clic en Guardar ajustes.



Escoger quién puede enviar y aceptar invitaciones de mensajes directos

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise De forma predeterminada, los miembros pueden enviar y aceptar invitaciones a mensajes directos con personas de otras empresas. Los propietarios del espacio de trabajo pueden cambiar quién tiene este permiso: En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Haz clic en la pestaña Permisos. Junto a Slack Connect para mensajes directos, haz clic en Expandir. Debajo de ¿Quién puede enviar y aceptar invitaciones para mensajes directos?, selecciona una opción. Haz clic en Guardar. De forma predeterminada, los miembros pueden enviar y aceptar invitaciones a mensajes directos con personas de otras empresas. Los propietarios y administradores de la organización pueden cambiar quién tiene este permiso: En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización . Haz clic en Slack Connect en la barra lateral izquierda y selecciona Ajustes. Selecciona la pestaña Mensajes directos. Junto a Invitaciones de mensajes directos, haz clic en Editar. Debajo de ¿Quién puede enviar y aceptar invitaciones para mandar mensajes directos a personas ajenas a tu organización, selecciona una opción. Haz clic en Guardar ajustes.



Permitir o restringir invitaciones de mensajes directos de organizaciones no verificadas

Si estás usando un plan de pago y Slack verificó tu organización, puedes elegir si deseas restringir o permitir las invitaciones a mensajes directos desde organizaciones no verificadas.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise En forma predeterminada, los miembros pueden aceptar invitaciones de mensajes directos de cualquier organización. Si así lo desean, los propietarios y administradores de los espacios de trabajo pueden restringir este permiso y solo permitir a los miembros aceptar invitaciones de organizaciones verificadas. En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Haz clic en la pestaña Permisos. Junto a Slack Connect para mensajes directos, haz clic en Expandir. Debajo de Permitir invitaciones de mensajes directos de organizaciones no verificadas, marca o desmarca la casilla junto a Activar para Slack Connect. Haz clic en Guardar. De forma predeterminada, los miembros solo pueden aceptar invitaciones a mensajes directos de organizaciones verificadas. Los propietarios y administradores de la organización, si así lo desean, pueden permitir que los miembros acepten invitaciones de cualquier organización.

En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización . Haz clic en Slack Connect en la barra lateral izquierda y selecciona Ajustes. Selecciona la pestaña Mensajes directos. Junto a Permitir a los miembros aceptar invitaciones de mensajes directos de organizaciones no verificadas, haz clic en Editar. Marca o desmarca la casilla junto a Activar. Haz clic en Guardar ajustes.

Nota: Ten en cuenta que el ajuste de este permiso no afectará a la capacidad de los miembros de enviar invitaciones de mensajes directos a organizaciones no verificadas.



Ajustar los permisos de conversión de canales

Si tienes contratado un plan de pago, puedes administrar la capacidad de los miembros para convertir un mensaje directo de grupo de Slack Connect en un canal privado.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise Los propietarios del espacio de trabajo pueden administrar la capacidad de los miembros para convertir los mensajes directos de grupo de Slack Connect en canales privados. En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Haz clic en la pestaña Permisos. Junto a Conversión de mensajes directos de varios participantes de Slack Connect en canales privados, haz clic en Expandir. Elige una opción del menú desplegable y selecciona Guardar. Los propietarios y administradores de la organización pueden administrar la capacidad de los miembros para convertir los mensajes directos de grupo de Slack Connect en canales

Administrar la conversión de mensajes directos de grupo en canales privados En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización . Haz clic en Slack Connect en la barra lateral izquierda y selecciona Ajustes. Selecciona la pestaña Mensajes directos. Junto a Activar la conversión de conversaciones de mensajes directos de varios participantes en canales privados, haz clic en Editar. Elige una opción de cada menú desplegable y haz clic en Guardar.

Gestionar la conversión de mensajes directos de grupo en canales privados para cada organización externa En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización . Haz clic en Slack Connect en la barra lateral izquierda y selecciona Conexiones. Junto a la organización que desees personalizar, haz clic en el

ícono de tres puntos y selecciona Mensajes directos. Selecciona Personalizar para [nombre de organización]. Elige una opción del menú desplegable y luego selecciona un espacio de trabajo. Haz clic en Guardar cambio.