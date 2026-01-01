Gestire le impostazioni e le autorizzazioni per i messaggi diretti di Slack Connect
Slack Connect ti consente di lavorare con persone di altre aziende nei messaggi diretti (MD). I proprietari dell’area di lavoro con i piani Free, Pro e Business+ e i proprietari e gli amministratori dell’organizzazione con i piani Enterprise possono modificare le seguenti impostazioni e autorizzazioni:
- Abilitare o disabilitare i MD di Slack Connect
- Scegliere chi può inviare e accettare inviti per MD
- Consentire o limitare gli inviti per i MD da organizzazioni non verificate
- Modifica le autorizzazioni di conversione dei canali
Nota: queste impostazioni e autorizzazioni non influenzeranno la capacità dei membri di inviare MD a persone con cui già lavorano in canali.
Abilitare o disabilitare i MD di Slack Connect
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
Per impostazione predefinita, i membri possono avviare MD con persone di altre aziende . I proprietari dell’area di lavoro possono abilitare o disabilitare questa opzione:
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Clicca sulla scheda Autorizzazioni.
- Accanto a Slack Connect per i messaggi diretti, clicca su Espandi.
- Seleziona o deseleziona la casella accanto a Abilita Slack Connect per i messaggi diretti.
- Clicca su Salva.
Per impostazione predefinita, i membri possono avviare MD con persone di altre aziende.
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono abilitare o disabilitare questa opzione:
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Slack Connect nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni.
- Seleziona la scheda Messaggi diretti.
- Accanto a Invio di inviti a messaggio diretto, clicca su Modifica.
- Seleziona o deseleziona l’interruttore accanto ad Abilita.
- Clicca su Salva impostazione.
Scegliere chi può inviare e accettare inviti per MD
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
Per impostazione predefinita, i membri possono inviare e accettare inviti per MD con persone di altre aziende. I proprietari dell’area di lavoro possono modificare chi possiede tale autorizzazione:
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Clicca sulla scheda Autorizzazioni.
- Accanto a Slack Connect per i messaggi diretti, clicca su Espandi.
- Sotto a Chi può inviare e accettare gli inviti per i MD?, seleziona un’opzione.
- Clicca su Salva.
Per impostazione predefinita, i membri possono inviare e accettare inviti per MD con persone di altre aziende. I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono modificare chi possiede tale autorizzazione:
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Slack Connect nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni.
- Seleziona la scheda Messaggi diretti.
- Accanto a Inviti a messaggio diretto, clicca su Modifica.
- Sotto Chi può inviare e accettare inviti per inviare i messaggi diretti alle persone al di fuori dell’organizzazione?, seleziona un’opzione.
- Clicca su Salva impostazione.
Consentire o limitare gli inviti per i MD da organizzazioni non verificate
Se stai usando un piano a pagamento e Slack ha verificato la tua organizzazione, puoi scegliere di limitare o consentire gli inviti per MD da organizzazioni non verificate.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
Per impostazione predefinita, i membri possono accettare gli inviti per i MD da qualsiasi organizzazione. Se lo desiderano, i proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono limitare questa autorizzazione e consentire ai membri di accettare inviti solo da organizzazioni verificate.
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Clicca sulla scheda Autorizzazioni.
- Accanto a Slack Connect per i messaggi diretti, clicca su Espandi.
- Sotto Consenti gli inviti per i messaggi diretti da organizzazioni non verificate, seleziona o deseleziona la casella accanto a Abilita per Slack Connect.
- Clicca su Salva.
Per impostazione predefinita, i membri possono accettare gli inviti per MD solo da organizzazioni verificate. Se lo desiderano, i proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono modificare questa autorizzazione e consentire ai membri di accettare inviti da qualsiasi organizzazione.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Slack Connect nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni.
- Seleziona la scheda Messaggi diretti.
- Accanto a Consenti ai membri di accettare inviti per MD da organizzazioni non verificate, clicca su Modifica.
- Seleziona o deseleziona la casella accanto ad Abilita.
- Clicca su Salva impostazione.
Nota: ricorda che la modifica di questa autorizzazione non influenzerà la capacità dei membri di inviare inviti per MD a organizzazioni non verificate.
Modifica le autorizzazioni di conversione dei canali
Se hai un piano a pagamento, puoi gestire la possibilità per i membri di convertire un MD di gruppo di Slack Connect in un canale privato.
Piani Pro e Business+
Piano Enterprise
I proprietari delle aree di lavoro possono gestire la possibilità per i loro membri di convertire i MD di gruppo di Slack Connect in canali privati.
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
- Clicca sulla scheda Autorizzazioni.
- Accanto a Conversione di MD tra più persone in canali privati di Slack Connect, clicca su Espandi.
- Scegli un’opzione dal menu a discesa e seleziona Salva.
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono gestire la possibilità di convertire i MD di gruppo di Slack Connect in canali per la loro organizzazione
Gestisci la conversione dei MD di gruppo in canali privati
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Slack Connect nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni.
- Seleziona la scheda Messaggi diretti.
- Accanto a Abilita le conversioni di MD tra più persone in canali privati, clicca su Modifica.
- Scegli un’opzione da ogni menu a discesa e poi clicca su Salva.
Gestisci la conversione dei MD di gruppo in canali privati per organizzazione esterna
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Slack Connect nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Connessioni.
- Accanto all’organizzazione che desideri personalizzare, clicca sull’icona dei tre puntini
, quindi seleziona Messaggi diretti.
- Seleziona Personalizza per [nome dell’organizzazione].
- Scegli un’opzione dal menu a discesa e poi seleziona un’area di lavoro.
- Clicca su Salva modifica.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Proprietari dell’area di lavoro (piani Free, Pro e Business+) e proprietari/amministratori dell’organizzazione (piani Enterprise)
- Disponibile per tutti i piani