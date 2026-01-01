Slack Connect ti consente di lavorare con persone di altre aziende nei messaggi diretti (MD). I proprietari dell’area di lavoro con i piani Free, Pro e Business+ e i proprietari e gli amministratori dell’organizzazione con i piani Enterprise possono modificare le seguenti impostazioni e autorizzazioni:

Nota: queste impostazioni e autorizzazioni non influenzeranno la capacità dei membri di inviare MD a persone con cui già lavorano in canali.



Abilitare o disabilitare i MD di Slack Connect

Piani Free, Pro e Business+ Piano Enterprise Per impostazione predefinita, i membri possono avviare MD con persone di altre aziende . I proprietari dell’area di lavoro possono abilitare o disabilitare questa opzione: Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale. Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu. Clicca sulla scheda Autorizzazioni. Accanto a Slack Connect per i messaggi diretti, clicca su Espandi. Seleziona o deseleziona la casella accanto a Abilita Slack Connect per i messaggi diretti. Clicca su Salva. Per impostazione predefinita, i membri possono avviare MD con persone di altre aziende.

I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono abilitare o disabilitare questa opzione: Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale. Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione . Clicca su Slack Connect nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni. Seleziona la scheda Messaggi diretti. Accanto a Invio di inviti a messaggio diretto, clicca su Modifica. Seleziona o deseleziona l’interruttore accanto ad Abilita. Clicca su Salva impostazione.



Scegliere chi può inviare e accettare inviti per MD

Piani Free, Pro e Business+ Piano Enterprise Per impostazione predefinita, i membri possono inviare e accettare inviti per MD con persone di altre aziende. I proprietari dell’area di lavoro possono modificare chi possiede tale autorizzazione: Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale. Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu. Clicca sulla scheda Autorizzazioni. Accanto a Slack Connect per i messaggi diretti, clicca su Espandi. Sotto a Chi può inviare e accettare gli inviti per i MD?, seleziona un’opzione. Clicca su Salva. Per impostazione predefinita, i membri possono inviare e accettare inviti per MD con persone di altre aziende. I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono modificare chi possiede tale autorizzazione: Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.

Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione . Clicca su Slack Connect nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni. Seleziona la scheda Messaggi diretti. Accanto a Inviti a messaggio diretto, clicca su Modifica. Sotto Chi può inviare e accettare inviti per inviare i messaggi diretti alle persone al di fuori dell’organizzazione?, seleziona un’opzione. Clicca su Salva impostazione.



Consentire o limitare gli inviti per i MD da organizzazioni non verificate

Se stai usando un piano a pagamento e Slack ha verificato la tua organizzazione, puoi scegliere di limitare o consentire gli inviti per MD da organizzazioni non verificate.

Piani Pro e Business+ Piano Enterprise Per impostazione predefinita, i membri possono accettare gli inviti per i MD da qualsiasi organizzazione. Se lo desiderano, i proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono limitare questa autorizzazione e consentire ai membri di accettare inviti solo da organizzazioni verificate. Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale. Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu. Clicca sulla scheda Autorizzazioni. Accanto a Slack Connect per i messaggi diretti, clicca su Espandi. Sotto Consenti gli inviti per i messaggi diretti da organizzazioni non verificate, seleziona o deseleziona la casella accanto a Abilita per Slack Connect. Clicca su Salva. Per impostazione predefinita, i membri possono accettare gli inviti per MD solo da organizzazioni verificate. Se lo desiderano, i proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono modificare questa autorizzazione e consentire ai membri di accettare inviti da qualsiasi organizzazione.

Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.

Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione . Clicca su Slack Connect nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni. Seleziona la scheda Messaggi diretti. Accanto a Consenti ai membri di accettare inviti per MD da organizzazioni non verificate, clicca su Modifica. Seleziona o deseleziona la casella accanto ad Abilita. Clicca su Salva impostazione.

Nota: ricorda che la modifica di questa autorizzazione non influenzerà la capacità dei membri di inviare inviti per MD a organizzazioni non verificate.



Modifica le autorizzazioni di conversione dei canali

Se hai un piano a pagamento, puoi gestire la possibilità per i membri di convertire un MD di gruppo di Slack Connect in un canale privato.

Piani Pro e Business+ Piano Enterprise I proprietari delle aree di lavoro possono gestire la possibilità per i loro membri di convertire i MD di gruppo di Slack Connect in canali privati. Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale. Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu. Clicca sulla scheda Autorizzazioni. Accanto a Conversione di MD tra più persone in canali privati di Slack Connect, clicca su Espandi. Scegli un’opzione dal menu a discesa e seleziona Salva. I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono gestire la possibilità di convertire i MD di gruppo di Slack Connect in canali per la loro organizzazione

Gestisci la conversione dei MD di gruppo in canali privati Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.

Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione . Clicca su Slack Connect nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Impostazioni. Seleziona la scheda Messaggi diretti. Accanto a Abilita le conversioni di MD tra più persone in canali privati, clicca su Modifica. Scegli un’opzione da ogni menu a discesa e poi clicca su Salva.

Gestisci la conversione dei MD di gruppo in canali privati per organizzazione esterna Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.

Seleziona Strumenti e impostazioni dal menu, quindi clicca su Impostazioni organizzazione . Clicca su Slack Connect nella barra laterale sinistra, quindi seleziona Connessioni. Accanto all’organizzazione che desideri personalizzare, clicca sull’icona dei tre puntini

, quindi seleziona Messaggi diretti. Seleziona Personalizza per [nome dell’organizzazione]. Scegli un’opzione dal menu a discesa e poi seleziona un’area di lavoro. Clicca su Salva modifica.