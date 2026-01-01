Usa la IA para crear o editar un canvas y transforma tus conversaciones de Slack en contenido estructurado para compartir. Con la ayuda de la IA, puedes crear un borrador para un informe de proyecto o mejorar notas de una reunión antes de compartirlas con tu equipo.



Cómo funciona

Ahora, un canvas en blanco incluye todo el contexto de Slack que tú ya conoces. Al crear o editar contenido, la IA puede tomar información de conversaciones y archivos a los que tienes acceso en Slack para incluir información relevante y entregar tu mensaje de forma clara.

Describe qué es lo que necesitas que la IA te ayude a escribir o elige una solicitud de la lista para comenzar más rápido.

La seguridad y la integridad son primordiales en la experiencia de escritura de IA en los canvas. Puedes esperar el mismo nivel de privacidad y seguridad de otras funciones de IA en Slack, y hay límites establecidos para evitar el uso incorrecto.



Crear un canvas

Describe, con tus propias palabras, lo que quieres que escriba la IA o elige y personaliza una solicitud. Si seleccionas una solicitud, es posible que se te solicite proporcionar información adicional antes de que la IA comience a trabajar.



Comienza con una solicitud

Para crear una buena solicitud, lo más importante es agregar detalles y ser lo más específico posible. Por ejemplo, «Crea una presentación de la conferencia de Ficciones S. A. para el equipo de Marketing con información de #conferencia-2025 y #presentaciones-conferencia» dará como resultado un borrador mejor que «Escribe las novedades de la conferencia de Ficciones S. A.».

En la pestaña Inicio, haz clic en Archivos en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Nuevo en la esquina superior derecha y elige Nuevo canvas. Selecciona Escribir con IA. Escribe una descripción corta del contenido que quieres generar o elige una solicitud de la lista. Si vas a escribir tu propia solicitud, ten en cuenta que la IA en los canvas no puede acceder al contenido de URL. Según las solicitudes que agregues o selecciones, es posible que necesites agregar más detalles. Por ejemplo, para crear una agenda de reunión, es útil que Slack conozca el canal en el que se llevará a cabo, quiénes asistirán, etc. Haz clic en Enviar para generar el contenido.



Revisar y aprobar

Slack generará contenido como respuesta a tu solicitud. Las solicitudes más complejas pueden tomar unos minutos, mientras que el contenido más sencillo se generará más rápidamente. Además, puedes usar la IA para editar contenido ya escrito o para agregar secciones a un canvas existente. Esto es lo que puedes esperar:

El contenido nuevo que se agrega a tu canvas estará resaltado en azul, y se aplicará automáticamente el formato, como los encabezados, el texto en negrita y cursiva, y las viñetas.

Revisa el contenido y haz clic para ver las fuentes que se usaron. Se incluirá el enlace a los mensajes con un número entre paréntesis, y los archivos (como otros canvas, listas o archivos de terceros de fuentes de datos de búsqueda empresarial) conectadas incluirán el tipo de archivo junto con el enlace a la fuente. Haz clic en Fuentes para ver una lista completa.

para ver una lista completa. Para guardar el contenido, haz clic en Conservar. Para comenzar de cero, haz clic en Descartar. Si quieres conservar la estructura y el contenido existente y hacer algunos cambios, descríbelos en el campo de texto ¿Quieres cambiar algo? y presiona Intro.

Consejo: Si te vas del canvas antes de hacer clic en Conservar para guardar el contenido, podrás encontrarlo en la parte superior de la sección Visto recientemente de la pestaña Archivos.



Compartir tu canvas

Haz clic en Compartir en la esquina superior derecha. Escribe el nombre de las personas o los canales con los que quieras compartir el canvas y elige si quieres concederles acceso del tipo Puede ver o Puede editar. Agrega un mensaje si lo deseas y haz clic en Compartir. Para enviar el enlace a otras personas o incorporar el canvas en otro canvas o documento, haz clic en Copiar enlace.

El contenido de tu canvas que provenga de fuentes privadas será visible para las personas con las que lo compartas, pero no podrán ver los mensajes originales o ingresar a los enlaces de los archivos en las citas.



Editar o mejorar el contenido existente

Una vez que hayas conseguido un primer borrador de tu canvas o si quieres editar un canvas ya creado, usa la IA para reescribir y mejorar el contenido.

Abre un canvas. Resalta el texto que quieras cambiar y haz clic en Editar con IA. Puedes elegir entre las siguientes opciones:



• Usar una solicitud personalizada

Describe a la IA y con tus propias palabras las ediciones que quieras implementar.

• Ediciones rápidas

Pídele a la IA que revise el texto, lo haga más corto o más largo, que cambie el tono o que traduzca el contenido a otro idioma.

• Crear contenido adicional

Agrega un resumen, crea una lista de verificación de elementos de acción o agrega contenido con formato a una tabla.

Consejo: Sitúa el cursor sobre una sección de un canvas y haz clic en los destellos para acceder, rápidamente, a las opciones de edición con IA.



Preguntas frecuentes

¿Por qué no aparece la opción de escribir con IA?

Esta función está disponible en la versión nueva de los planes Business+ y Enterprise+, y para todos los clientes que sigan usando el complemento antiguo de IA de Slack. Si tienes el plan Pro o la versión antigua del plan Business+ sin el complemento, deberás ascender tu espacio de trabajo de plan.

Además, los propietarios y administradores pueden desactivar el acceso a las funciones de IA, por lo que es posible que la asistencia de escritura en canvas esté desactivada en tu espacio de trabajo u organización Enterprise.



¿Qué información puede usarse para crear contenido?

Cuando usas IA para escribir o editar contenido, la IA puede acceder a todos los mismos mensajes y archivos en Slack a los que puedes acceder tú. Si tienes el plan Enterprise+, es posible que también veas información de fuentes de datos de búsqueda empresarial conectadas, como Google Drive o Asana. Los LLM que se usan para esta función tienen, además, conocimientos generales, por lo que podrías ver, en los canvas, información agregada sin fuentes. El contenido derivado de mensajes o archivos en Slack siempre tendrá una fuente para que puedas ver la información original.



¿Cuáles son las opciones de formato de canvas que no se admiten?

Actualmente, la IA no es capaz de dar formato de tarjetas de perfil, tarjetas de mensajes o columnas al contenido.