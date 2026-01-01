Convierte tus conversaciones de Slack en contenido estructurado y que se pueda compartir utilizando IA para crear o editar un canvas. Con ayuda de la IA, prepara un informe de proyecto o pule notas de reuniones antes de compartirlas con tu equipo.



Funcionamiento

Un canvas en blanco ahora tiene todo el contexto que tu tienes en Slack. Al crear o editar contenido, la IA puede utilizar las conversaciones y archivos a los que tienes acceso en Slack para incluir información relevante y transmitir tu mensaje con claridad.

Describe lo que quieres que la IA te ayude a escribir o selecciona una solicitud de la lista para comenzar incluso más rápido.

La seguridad y la integridad están en el centro de la experiencia de escritura con IA en canvas. Puedes esperar el mismo nivel de privacidad y seguridad que en otras funciones de IA en Slack. Además, existen límites para prevenir un uso indebido.



Crear un canvas

Describe lo que quieres que escriba la IA con tus propias palabras o selecciona y personaliza una solicitud. Si seleccionas una solicitud, puede que se te pida que proporciones información adicional antes de que la IA se ponga manos a la obra.



Comienza con una solicitud

La clave para crear una buena solicitud está en los detalles que añades y cómo de específico eres. Por ejemplo: “Prepara un resumen de la conferencia de Ficciones SA para el equipo de marketing utilizando información de la #conferencia-2025 y #presentaciones-conferencia” dará un borrador mejor que “Escribe una actualización sobre la conferencia de Ficciones SA”.

Desde la pestaña Inicio, haz clic en Archivos en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Nuevo en la esquina superior derecha y selecciona Nuevo canvas. Selecciona Escribir con IA. Escribe una breve descripción del contenido que quieres generar o selecciona una solicitud de la lista. Si estás escribiendo tu propia solicitud, ten en cuenta que la IA de canvas no puede acceder al contenido de las URL. Según la solicitud que añadas o selecciones, puede que tengas que añadir más detalles. Por ejemplo, para prepara un programa para una reunión, es útil para Slack saber en qué canal tendrá lugar, quién asistirá, etc. Haz clic en Enviar para generar el contenido.



Revisar y aprobar

Slack generará contenido en respuesta a tu solicitud. Las solicitudes más complejas pueden tardar unos minutos, mientras que el contenido más simple se generará con mayor rapidez. También puedes utilizar la IA para editar contenido que ya has escrito o añadir secciones a un canvas existente. Esto es lo que puedes esperar:

El nuevo contenido añadido a tu canvas se resaltará en azul, y el formato como títulos, texto en negrita y cursiva o viñetas se aplicará automáticamente.

Revisa el contenido y haz clic para ver las fuentes utilizadas. Los mensajes se vincularán con un número entre paréntesis y los archivos (como otros canvas, listas o archivos de terceros de fuentes de datos de búsqueda empresarial conectadas) mostrarán el tipo de archivo junto con el enlace de la fuente. Haz clic en Fuentes para ver una lista completa.

para ver una lista completa. Para guardar el contenido, haz clic en Conservar. Para empezar de nuevo, haz clic en Descartar. Si quieres mantener la estructura y el contenido existente pero hacer algunos cambios, descríbelos en el campo de texto ¿Hay algún cambio? y pulsa Intro.

Consejo: Si abandonas el canvas antes de hacer clic en Conservar para guardar el contenido, lo encontrarás en la parte superior de la sección Visto recientemente de la pestaña Archivos.



Compartir tu canvas

Haz clic en Compartir en la esquina superior derecha. Escribe los nombres de las personas o de los canales con los que quieras compartir el canvas y decide si tendrán permiso Puede ver o Puede editar. Añade un mensaje, si quieres, y haz clic en Compartir. Para enviar el enlace a otras personas o integrar un canvas en otro canvas o documento, haz clic en Copiar enlace.

El contenido de tu canvas basado en fuentes privadas será visible para las personas con las que lo compartas, pero no podrán ver los mensajes originales ni los archivos vinculados en las citas.



Editar o perfeccionar el contenido existente

Una vez que tienes un primer borrador de tu canvas, o si quieres editar un canvas que ya has creado, utiliza la IA para reescribir y perfeccionar.

Abrir un canvas. Resalta el texto que quieres cambiar y, después, haz clic en Editar con IA. Puedes elegir una de las siguientes opciones:



• Utilizar una solicitud personalizada

Describe con tus propias palabras las modificaciones que quieres que la IA realice.

• Ediciones rápidas

Pide a la IA que revise el texto, lo haga más corto o más largo, cambie el tono o traduzca el contenido a otro idioma.

• Crear contenido adicional

Añade un resumen, crea una lista de tareas o formatea el contenido en una tabla.

Consejo: Pasa el cursor sobre una sección de un canvas y haz clic en los destellos para acceder con rapidez a las opciones de edición con IA.



Preguntas frecuentes

¿Por qué no veo la opción para escribir con IA?

Esta función está disponible en la nueva versión de Business+ y en nuestro plan Enterprise+, así como para los clientes que aún utilizan el complemento anterior de IA de Slack. Si utilizas la versión Pro o la antigua del plan Business+sin el complemento, tendrás que actualizar tu espacio de trabajo.

Además, los propietarios y administradores pueden desactivar el acceso a las funciones de IA, por lo que la asistencia de escritura con canvas podría estar deshabilitada para tu espacio de trabajo u organización Enterprise.



¿Qué información se puede utilizar para crear contenido?

Al utilizar la IA para escribir o editar contenido, esta puede extraer información de todos los mensajes y archivos de Slack a los que tienes acceso. Si utilizas en plan Enterprise+, también podrás ver la información de fuentes de datos de búsqueda empresarial conectadas como Google Drive o Asana. Los LLM utilizados para esta función también tienen con conocimientos generales, por lo que podrías ver información añadida a tu canvas que no tiene una fuente. El contenido derivado de mensajes o archivos en Slack siempre tendrá una fuente para que puedas ver la información original.



¿Qué opciones de formato de canvas no son compatibles?

Actualmente no es posible que la IA formatee contenido en tarjetas de perfil, tarjetas de mensajes o en un diseño de columnas.