La vista dividida te permite ver información de diferentes partes de Slack en paralelo. Puedes abrir dos conversaciones o archivos y verlos a la vez, sin tener que desplazarte entre ellos.



Abrir conversaciones en vista dividida

Puedes abrir cualquier canal o mensaje directo en Slack en la vista dividida.

En Inicio, haz clic con el botón secundario en una conversación de tu barra lateral. Selecciona Abrir en vista dividida.

Consejo: Si quieres ver más conversaciones a la vez, prueba a abrirlas como ventanas independientes.



Abrir canvas y listas en la vista dividida

Para abrir un canvas o una lista en la vista dividida, sigue estos pasos: