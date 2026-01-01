Usar Slack
Desde los canales hasta la búsqueda, aprende a usar Slack, de la A a la Z.
Usar la vista dividida en Slack
La vista dividida te permite ver información de diferentes partes de Slack en paralelo. Puedes abrir dos conversaciones o archivos y verlos a la vez, sin tener que desplazarte entre ellos.
Abrir conversaciones en vista dividida
Puedes abrir cualquier canal o mensaje directo en Slack en la vista dividida.
- En Inicio, haz clic con el botón secundario en una conversación de tu barra lateral.
- Selecciona Abrir en vista dividida.
Consejo: Si quieres ver más conversaciones a la vez, prueba a abrirlas como ventanas independientes.
Abrir canvas y listas en la vista dividida
Para abrir un canvas o una lista en la vista dividida, sigue estos pasos:
- Abre un canvas o una lista.
- Haz clic en el ícono con tres puntos.
- Selecciona Abrir en vista dividida.
¡Genial!
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