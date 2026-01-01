Mit einer geteilten Bildschirmansicht kannst du Informationen aus verschiedenen Bereichen in Slack nebeneinander anzeigen. Öffne zwei Unterhaltungen oder Dateien und sieh sie dir gleichzeitig an, ohne zwischen ihnen hin- und herwechseln zu müssen.



Unterhaltungen in einer geteilten Bildschirmansicht öffnen

Du kannst jeden Channel und jede Direktnachricht (DM) in Slack in der geteilten Bildschirmansicht öffnen.

Klicke in Home mit der rechten Maustaste auf eine Unterhaltung in deiner Seitenleiste. Wähle In geteilter Bildschirmansicht öffnen aus.

Tipp: Wenn du mehr Unterhaltungen gleichzeitig ansehen möchtest, öffne sie als separate Fenster.



Canvases und Listen in der geteilten Bildschirmansicht öffnen

So öffnest du ein Canvas oder eine Liste in der geteilten Bildschirmansicht: