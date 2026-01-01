La vista dividida te permite ver información de diferentes partes de Slack a cada lado de la pantalla. Podrás abrir dos conversaciones o archivos y visualizarlas al mismo tiempo, sin tener que entrar y salir de cada una de ellas.



Abrir conversación en vista dividida

Puedes abrir cualquier canal o mensaje directo de Slack en la vista dividida.

Desde Inicio, haz clic derecho en una conversación de la barra lateral. Selecciona Abrir en vista dividida.

Consejo: Si quieres ver más conversaciones al mismo tiempo, prueba a abrirlas como ventanas independientes.



Abrir canvas y listas en vista dividida

Para abrir un canvas o una lista en vista dividida, sigue estos pasos: