Dependiendo del país en que se encuentre tu empresa, es posible que se agreguen impuestos al valor agregado o por ventas cuando cambias el plan de tu espacio de trabajo de Slack a uno de pago si no se proporciona un identificador tributario válido. Si olvidaste indicar tu identificador tributario, puedes actualizar los detalles de facturación para agregar uno y es posible que cumplas los requisitos para recibir un reembolso de impuestos.

Agrega un identificador tributario a tus detalles de facturación

El propietario de un espacio de trabajo o el miembro que cambió un espacio de trabajo a un plan superior pueden seguir los pasos a continuación para agregar un identificador impositivo. Ten en cuenta que no se actualizarán las facturas anteriores, pero el identificador impositivo se mostrará en todas las facturas futuras y tu espacio de trabajo quedará exento automáticamente para las compras que se hagan a partir de ese momento.

En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo para acceder a los ajustes del espacio de trabajo. Selecciona Administrar facturación en el menú. En la página de facturación, selecciona Ajustes. Ingresa el número del identificador de IVA o GST/HST y haz clic en Guardar ajustes.



Contáctanos para solicitar un reembolso de impuestos

Una vez que hayas agregado el identificador impositivo, contacta a nuestro equipo para solicitar un reembolso: