Cuando un miembro de tu organización desarrolla una aplicación interna para tu espacio de trabajo, puede agregar colaboradores que ayuden a administrar los ajustes de la aplicación y el modo en que aparece en Slack Marketplace. Si se desactiva al miembro original que instaló la aplicación y esta se ve afectada, puedes agregar un colaborador para que vuelva a instalarla y garantice su funcionamiento.

Qué esperar

Los colaboradores que ya existen pueden agregar colaboradores adicionales de la lista de aplicaciones que administran.

Cuando se desactivan todos los colaboradores de una aplicación interna, los propietarios (u otros miembros con permiso para administrar aplicaciones) deberán agregarse como colaboradores para reinstalarla.

En los planes Business+, solo puedes agregarte como colaborador a una aplicación interna si se aprobó una solicitud para exportar datos de todos los canales y las conversaciones en tu espacio de trabajo.

Nota: Los colaboradores de aplicaciones pueden administrar los ajustes de la aplicación en Slack, pero el acceso al código de la aplicación subyacente se debe conceder mediante la plataforma de alojamiento.

Cómo agregarte como colaborador

Plan Business+ Planes Enterprise Los propietarios de espacios de trabajo y los miembros con permiso para administrar aplicaciones pueden agregarse como colaboradores en las aplicaciones internas: En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Aplicaciones y flujos de trabajo en el menú. En la columna izquierda, haz clic en Aplicaciones internas. En la lista, ubica la aplicación a la que deseas agregar un colaborador. Para ver los colaboradores actuales, haz clic en el número en la columna Colaboradores. Haz clic en el ícono de tres puntos junto al nombre de la aplicación, selecciona Agregarme como colaborador y haz clic en Agregarme. A nivel de la organización Los propietarios de la organización y los miembros con permiso para administrar aplicaciones pueden agregarse como colaboradores en las aplicaciones internas a nivel de la organización: En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Integraciones en la barra lateral y selecciona Aplicaciones instaladas. Haz clic en el ícono de tres puntos junto a una aplicación, selecciona Agregarme como colaborador y haz clic en Agregarme. Ahora, la aplicación aparecerá en la lista de aplicaciones que administras. Para agregar colaboradores adicionales o reinstalar la aplicación, selecciona la aplicación y luego elije Colaboradores o Instalar aplicación. A nivel del espacio de trabajo Los propietarios del espacio de trabajo y los miembros con permiso para administrar aplicaciones pueden agregarse como colaboradores en las aplicaciones internas a nivel del espacio de trabajo: En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el cursor sobre Herramientas y ajustes y luego haz clic en Ajustes del espacio de trabajo. (Si administras más de un espacio de trabajo, elige uno del menú desplegable). Debajo de Cuenta en la barra lateral izquierda, selecciona Integraciones. Si no ves la barra lateral izquierda, elige Menú en la esquina superior izquierda para verla. En la barra lateral, selecciona Aplicaciones internas y luego busca en la lista la aplicación a la que deseas agregar un colaborador. Para ver los colaboradores actuales, haz clic en el número en la columna Colaboradores. Haz clic en el ícono de tres puntos junto al nombre de la aplicación, selecciona Agregarme como colaborador y haz clic en Agregarme. Ahora, la aplicación aparecerá en la lista de aplicaciones que administras. Para agregar colaboradores adicionales o reinstalar la aplicación, selecciona la aplicación y luego elije Colaboradores o Instalar aplicación.

Consejo: Para mantener tu espacio de trabajo seguro, cuida de ser selectivo al agregar a una persona como colaborador de la aplicación.

Reinstalar la aplicación

Una vez que te hayas agregado como colaborador, la aplicación aparecerá en la lista de aplicaciones que administras. Sigue leyendo para saber cómo reinstalar la aplicación.

En tu computadora, haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes y, luego, haz clic en Administrar aplicaciones para abrir Slack Marketplace. Haz clic en Compilar en la esquina superior derecha para acceder a la lista de aplicaciones que administras. En la lista, selecciona la aplicación que deseas reinstalar y haz clic en Instalar en el espacio de trabajo. Haz clic en Permitir para completar la instalación.

Nota: Los colaboradores de una aplicación no tienen acceso al código de la aplicación subyacente ni a las plataformas de alojamiento.