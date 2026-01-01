Dans Slack, des messages s’affichent lorsque quelqu’un rejoint, quitte ou est ajouté à un canal afin d’en notifier tous les membres. Les propriétaires et les administrateurs de l’espace de travail avec les forfaits Gratuit, Pro et Business+ peuvent gérer ces messages et choisir de les désactiver s’ils le souhaitent.



Gestion des messages indiquant que des membres rejoignent ou quittent un canal

Par défaut, des messages s’affichent lorsque quelqu’un rejoint, quitte ou est ajouté à un canal. Les petits groupes de travail peuvent trouver ces messages utiles, tandis que des groupes qui comptent davantage de membres pourraient préférer ne pas les voir. Si vous êtes un propriétaire ou un administrateur de l’espace de travail, procédez comme suit pour gérer ce type de messages.

Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale. Sélectionnez Paramètres de l’espace de travail dans le menu. Faites défiler la page jusqu’à la section Messages indiquant que des membres rejoignent ou quittent un canal, puis cliquez sur Développer. Cochez ou décochez la case Afficher un message d’alerte quand des personnes rejoignent ou quittent un canal. Cliquez sur Enregistrer.



Si ces messages sont désactivés

👀 Les messages sont affichés…

Lorsque quelqu’un rejoint ou est ajouté à un canal public ou privé

Si quelqu’un quitte un canal privé



🙈 Les messages ne sont pas affichés…

Lorsque quelqu’un rejoint ou est ajouté à un canal public qui compte plus de 20 membres

Si quelqu’un quitte un canal public

Si le compte d’un membre est désactivé