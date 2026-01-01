Gestire i messaggi indicanti membri che entrano o escono
Gestire i messaggi indicanti membri che entrano o escono
Su Slack, vengono visualizzati dei messaggi nel momento in cui qualcuno entra, viene aggiunto o esce da un canale in modo da informare gli altri membri. I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro con i piani Free, Pro e Business+ possono gestire questi messaggi e decidere se disattivarli.
Gestire i messaggi indicanti membri che entrano o escono
Per impostazione predefinita, i messaggi vengono visualizzati nel momento in cui qualcuno entra, viene aggiunto o esce da un canale. Questo tipo di messaggi è particolarmente utile per i gruppi piccoli, mentre i gruppi più grandi potrebbero scegliere di nasconderli. Se sei un proprietario o un amministratore dell’area di lavoro, segui questi passaggi per gestire i messaggi indicanti membri che entrano o escono per l’area di lavoro.
Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
Seleziona Impostazioni area di lavoro dal menu.
Scorri in basso fino alla sezione Messaggi indicanti membri che entrano o escono dai canali e clicca su Espandi.
Seleziona o deseleziona la casella accanto a Mostra un messaggio quando le persone entrano o escono dai canali.
Fai clic su Save (Salva).
Se i messaggi indicanti membri che entrano o escono sono disattivati
👀 I messaggi sono visualizzati...
Nel momento in cui qualcuno entra o viene aggiunto a un canale pubblico o privato
Se qualcuno esce da un canale privato
🙈 I messaggi non sono visualizzati...
Nel momento in cui qualcuno entra o viene aggiunto a un canale pubblico con più di 20 membri
Se qualcuno esce da un canale pubblico
Se l’account di qualcuno viene disattivato
Chi può utilizzare questa funzione?
I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro