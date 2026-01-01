In Slack werden Nachrichten angezeigt, wenn jemand einem Channel beitritt, diesem hinzugefügt wird oder ihn verlässt, damit die anderen Mitglieder wissen, wer kommt und geht. Workspace-Inhaber:innen und Workspace-Admins mit einem kostenlosen Plan oder Pro- oder Business+ Plan können diese Nachrichten verwalten und sie auf Wunsch deaktivieren.



Beitritts- und Austrittsnachrichten verwalten

Standardmäßig werden Nachrichten angezeigt, wenn jemand einem Channel beitritt, ihm hinzugefügt wird oder ihn verlässt. Kleinere Gruppen finden diese Nachrichten wahrscheinlich hilfreich, während größere Gruppen sie eventuell lieber ausblenden. Wenn du Workspace-Inhaber oder -Administrator bist, führe die folgenden Schritte aus, um die Beitritts- und Austrittsnachrichten für deinen Workspace zu verwalten.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Scrolle nach unten zum Ordner Beitritts- und Austrittsnachrichten und klicke auf Erweitern. Aktiviere oder deaktiviere die Checkbox neben Eine Nachricht anzeigen, wenn Leute Channels beitreten oder verlassen. Klicken Sie auf Speichern.



Wenn die Beitritts- und Austrittsnachrichten deaktiviert sind

👀 Nachrichten werden angezeigt ...

Wenn jemand einem offenen oder geschlossenen Channel beitritt oder ihm hinzugefügt wird

Wenn jemand einen geschlossenen Channel verlässt



🙈 Nachrichten werden nicht angezeigt ...

Wenn jemand einem offenen Channel mit mehr als 20 Mitgliedern betritt oder ihm hinzugefügt wird

Wenn jemand einen offenen Channel verlässt

Wenn das Konto einer Person deaktiviert wird