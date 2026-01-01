Un espace de travail Slack se compose de canaux sur lesquels les membres d’une équipe peuvent communiquer et collaborer. Lorsque vous rejoignez un espace de travail, vous créez un compte en utilisant votre adresse e-mail. Vous pouvez utiliser la même adresse e-mail pour rejoindre autant d’espaces de travail que vous le souhaitez, mais vous disposerez d’un compte Slack différent pour chacun d’eux.

Conseil : pour créer un espace de travail pour votre entreprise, suivez notre guide pour

obtenir des instructions détaillées.



Rejoindre un espace de travail

Sur votre ordinateur, accédez à https://slack.com/signin. Saisissez votre adresse e-mail (nous vous suggérons d’utiliser votre adresse e-mail professionnelle). Cliquez ensuite sur Continuer. Saisissez le code de confirmation Slack que vous avez reçu par e-mail. Sous Accepter une invitation, cliquez sur Rejoindre à côté de l’espace de travail que vous souhaitez rejoindre.



Accepter une invitation

Pour rejoindre un espace de travail dans lequel vous avez été invité(e), vous devez accepter l’invitation et créer un compte Slack pour cet espace de travail :

Ordinateur iOS Android Recherchez l’invitation par e-mail de Slack dans votre boîte de réception. Cliquez sur Rejoindre. Saisissez vos nom et prénom, puis cliquez sur Continuer. Téléchargez l’application Slack pour iOS . Recherchez l’invitation par e-mail de Slack dans la boîte de réception de votre appareil mobile. Appuyez sur Rejoindre maintenant. Saisissez vos nom et prénom, puis appuyez sur Créer un compte. Téléchargez l’application Slack pour Android . Recherchez l’invitation par e-mail de Slack dans la boîte de réception de votre appareil mobile. Appuyez sur Rejoindre maintenant. Saisissez vos nom et prénom, puis appuyez sur Créer un compte.

Conseil : pour obtenir de l’aide pour vos premiers pas dans Slack, consultez notre guide pour nouveaux membres.