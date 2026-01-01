Erste Schritte
Willkommen bei Slack! Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Lass uns gemeinsam loslegen!
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Ein Slack-Workspace
besteht aus Channels, in denen Team-Mitglieder kommunizieren und zusammenarbeiten können. Wenn du einem Workspace beitrittst, erstellst du mit deiner E-Mail-Adresse einen Account. Du kannst mit derselben E-Mail-Adresse beliebig vielen Workspaces beitreten, hast dann allerdings für jeden einen eigenen Slack-Account.
Tipp: Wenn du einen neuen Workspace für dein Unternehmen erstellen möchtest, findest du in unserem Leitfaden Schritt-für-Schritt-Anweisungen.
Einem Workspace beitreten
Rufe über deinen Desktop
https://slack.com/signin auf. Gib deine E-Mail-Adresse ein
(wir empfehlen, deine geschäftliche E-Mail-Adresse zu verwenden). Klicke anschließend auf Weiter. Du erhältst eine E-Mail mit einem Bestätigungs-Code von Slack. Gib diesen ein.
Klicke unter
Einladungen annehmen neben dem Workspace, dem du beitreten möchtest, auf Beitreten.
Einladungen annehmen
Wenn du eingeladen wurdest, einem Workspace beizutreten, nimm einfach die Einladung an und richte deinen Slack-Account für diesen Workspace ein:
Desktop
iOS
Android
Sieh in deinem Posteingang nach, ob du eine E-Mail-Einladung von Slack erhalten hast.
Klicke auf
Jetzt beitreten. Gib deinen vollständigen Namen ein und klicke dann auf
Fortfahren.
Lade die Slack App für iOS herunter.
Sieh in deinem mobilen Posteingang nach, ob du eine E-Mail-Einladung von Slack erhalten hast.
Tippe auf Jetzt beitreten.
Gib deinen vollständigen Namen ein und tippe dann auf Account erstellen.
Lade die Slack App für Android herunter.
Sieh in deinem mobilen Posteingang nach, ob du eine E-Mail-Einladung von Slack erhalten hast.
Tippe auf Jetzt beitreten.
Gib deinen vollständigen Namen ein und tippe dann auf Account erstellen. Tipp: Unterstützung beim Start mit Slack findest in unserem Leitfaden für neue Mitglieder. Super!
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