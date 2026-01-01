Ein Slack-Workspace besteht aus Channels, in denen Team-Mitglieder kommunizieren und zusammenarbeiten können. Wenn du einem Workspace beitrittst, erstellst du mit deiner E-Mail-Adresse einen Account. Du kannst mit derselben E-Mail-Adresse beliebig vielen Workspaces beitreten, hast dann allerdings für jeden einen eigenen Slack-Account.

Tipp: Wenn du einen neuen Workspace für dein Unternehmen erstellen möchtest, findest du in unserem Leitfaden

Schritt-für-Schritt-Anweisungen.



Einem Workspace beitreten

Rufe über deinen Desktop https://slack.com/signin auf. Gib deine E-Mail-Adresse ein (wir empfehlen, deine geschäftliche E-Mail-Adresse zu verwenden). Klicke anschließend auf Weiter. Du erhältst eine E-Mail mit einem Bestätigungs-Code von Slack. Gib diesen ein. Klicke unter Einladungen annehmen neben dem Workspace, dem du beitreten möchtest, auf Beitreten.



Einladungen annehmen

Wenn du eingeladen wurdest, einem Workspace beizutreten, nimm einfach die Einladung an und richte deinen Slack-Account für diesen Workspace ein:

Desktop iOS Android Sieh in deinem Posteingang nach, ob du eine E-Mail-Einladung von Slack erhalten hast. Klicke auf Jetzt beitreten. Gib deinen vollständigen Namen ein und klicke dann auf Fortfahren. Lade die Slack App für iOS herunter. Sieh in deinem mobilen Posteingang nach, ob du eine E-Mail-Einladung von Slack erhalten hast. Tippe auf Jetzt beitreten. Gib deinen vollständigen Namen ein und tippe dann auf Account erstellen. Lade die Slack App für Android herunter. Sieh in deinem mobilen Posteingang nach, ob du eine E-Mail-Einladung von Slack erhalten hast. Tippe auf Jetzt beitreten. Gib deinen vollständigen Namen ein und tippe dann auf Account erstellen.

Tipp: Unterstützung beim Start mit Slack findest in unserem Leitfaden für neue Mitglieder.