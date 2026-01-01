Os workspaces do Slack são formados por canais, em que os membros da equipe podem se comunicar e trabalhar juntos. Ao entrar em um workspace, é necessário criar uma conta usando seu endereço de e-mail. Você pode usar o mesmo endereço de e-mail para entrar em quantos workspaces quiser, mas terá contas do Slack para cada um.

Dica: caso queira criar um novo workspace para a sua equipe, dê uma olhada no nosso guia para

obter instruções passo a passo.



Entrar em um workspace

Em seu computador, acesse https://slack.com/signin. Insira seu endereço de e-mail. É recomendável que você use o endereço de e-mail de trabalho. Em seguida, clique em Continuar. Verifique se recebeu um código de confirmação do Slack por e-mail e insira-o. Abaixo de Aceitar um convite, clique em Entrar ao lado do workspace em que você quer entrar.



Aceitar um convite

Após receber o convite para participar de um workspace, você precisará aceitá-lo e criar uma conta do Slack:

Computador iOS Android Procure um convite por e-mail do Slack na sua caixa de entrada. Clique em Entrar agora. Insira seu nome completo, depois clique em Continuar. Baixe o app Slack para iOS . Procure o convite por e-mail do Slack na caixa de entrada do seu dispositivo móvel. Toque em Entrar agora. Insira seu nome completo, depois toque emCriar conta. Baixe o app Slack para Android . Procure o convite por e-mail do Slack na caixa de entrada do seu dispositivo móvel. Toque em Entrar agora. Insira seu nome completo, depois toque emCriar conta.

Dica: se precisar de ajuda para começar a usar o Slack, leia nosso guia para novos membros.