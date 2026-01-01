Primeiros passos
Este é o Slack! Agradecemos sua presença. Vamos dar os primeiros passos!
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Os workspaces do Slack são
formados por canais, em que os membros da equipe podem se comunicar e trabalhar juntos. Ao entrar em um workspace, é necessário criar uma conta usando seu endereço de e-mail. Você pode usar o mesmo endereço de e-mail para entrar em quantos workspaces quiser, mas terá contas do Slack para cada um.
Dica: caso queira criar um novo workspace para a sua equipe, dê uma olhada no nosso guia para obter instruções passo a passo.
Entrar em um workspace
Em seu computador, acesse
https://slack.com/signin. Insira seu endereço de e-mail.
É recomendável que você use o endereço de e-mail de trabalho. Em seguida, clique em Continuar. Verifique se recebeu um código de confirmação do Slack por e-mail e insira-o.
Abaixo de
Aceitar um convite, clique em Entrar ao lado do workspace em que você quer entrar.
Aceitar um convite
Após receber o convite para participar de um workspace, você precisará aceitá-lo e criar uma conta do Slack:
Computador
iOS
Android
Procure um convite por e-mail do Slack na sua caixa de entrada.
Clique em
Entrar agora. Insira seu nome completo, depois clique em
Continuar.
Baixe o app Slack para iOS .
Procure o convite por e-mail do Slack na caixa de entrada do seu dispositivo móvel.
Toque em Entrar agora.
Insira seu nome completo, depois toque em Criar conta.
Baixe o app Slack para Android .
Procure o convite por e-mail do Slack na caixa de entrada do seu dispositivo móvel.
Toque em Entrar agora.
Insira seu nome completo, depois toque em Criar conta. Dica: se precisar de ajuda para começar a usar o Slack, leia nosso guia para novos membros. Ótimo!
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