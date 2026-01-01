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Configuration du profil et des préférences pour personnaliser Slack
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Vous n’avez pas souscrit de forfait Enterprise ? Vous n’aurez pas la possibilité de découvrir ou de quitter des espaces de travail. Découvrez comment rejoindre un espace de travail Slack ou désactiver votre compte .
Rejoindre un espace de travail
Sur votre ordinateur, cliquez sur le
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Rejoindre ou quitter des espaces de travail. Cliquez sur
Afficher les détails à côté d’un espace de travail de la liste. Vous pouvez aussi rechercher un collègue pour afficher ses espaces de travail et trouver celui qui correspond à vos besoins. Pour rejoindre un espace de travail ouvert, cliquez sur
Rejoindre et lancer Slack. Si un espace de travail nécessite une approbation, cliquez sur Demander à rejoindre. Conseil : les propriétaires d’un espace de travail peuvent contrôler la façon dont les membres trouvent et rejoignent leur espace de travail.
Quitter un espace de travail
Vous n’avez plus besoin d’accéder à un des espaces de travail de votre organisation ? Pas de problème ! Vous pouvez quitter n’importe quel espace de travail, à condition qu’il ne s’agisse pas de l’espace par défaut. L’icône de l’espace de travail disparaît alors de votre application Slack.
Sur votre ordinateur, cliquez sur le
nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
Sélectionnez
Rejoindre ou quitter des espaces de travail. Dans votre navigateur, choisissez un espace de travail en cliquant dessus.
Cliquez sur
Quitter cet espace de travail. Remarque : s’il s’agit d’un espace de travail par défaut, l’option permettant de quitter l’espace de travail n’apparaît pas dans le menu. Contactez un propriétaire ou administrateur de l’espace de travail pour obtenir de l’aide. Remarque : tout espace de travail auquel vous avez été ajouté par l’intermédiaire d’un groupe de fournisseur d’identité sera considéré comme un espace de travail par défaut. Un propriétaire ou un administrateur de l’organisation devra vous retirer du groupe du fournisseur d’identité pour que vous puissiez quitter l’espace de travail.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?
Tous les
membres (à l’exception des invités et des membres de première ligne) Disponible avec les forfaits
Enterprise
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