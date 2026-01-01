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Einem Workspace beitreten
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Workspaces beitreten oder verlassen aus. Klicke bei einem beliebigen Workspace auf der Liste auf
Details anzeigen. Du kannst auch nach Kolleg:innen suchen, um dir ihre Workspaces anzusehen und den passenden für dich zu finden. Wenn du einem offenen Workspace beitreten möchtest, klicke auf
Beitreten und Slack starten. Wenn ein Workspace zuerst eine Genehmigung erfordert, klicke auf Beitrittsanfrage. Tipp: Workspace-Inhaber:innen können bestimmen, wie Mitglieder ihre Workspaces finden und ihnen beitreten.
Einen Workspace verlassen
Du brauchst keinen Zugriff mehr auf einen Workspace in deiner Organisation? Kein Problem. Solange es sich nicht um einen Standard-Workspace handelt, kannst du ihn einfach verlassen. Dadurch wird auch das Symbol des entsprechenden Workspace aus deiner Slack-App entfernt.
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Workspace-Namen.
Wähle
Workspaces beitreten oder verlassen aus. Wähle in deinem Browser einen Workspace aus, indem du darauf klickst.
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Diesen Workspace verlassen. Hinweis: Die Option zum Verlassen steht dir nicht zur Verfügung, wenn du dich in einem Standard-Workspace befindest. Wende dich bitte an einen Workspace-Inhaber oder -Administrator, um Hilfe zu erhalten. Hinweis: Jeder Workspace, zu dem du über eine Identitäts-Provider (IDP)-Gruppe hinzugefügt wurdest, wird wie ein Standard-Workspace behandelt. Organisationsinhaber oder -administratoren müssen dich aus der IDP-Gruppe entfernen, bevor du ihn verlassen kannst.
Wer kann diese Funktion benutzen?
Alle
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