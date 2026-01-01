Wenn du Mitglied in einer Slack Enterprise-Organisation bist, ist es ein Leichtes, andere Workspaces, die für deine Arbeit eine zentrale Rolle spielen, zu entdecken und ihnen beizutreten.

Du hast keinen Enterprise-Plan? Du wirst nicht die Option haben, Workspaces zu entdecken oder zu verlassen. Erfahre, wie du einem Slack-Workspace beitrittst oder stattdessen deinen Account deaktivierst.

Einem Workspace beitreten

Klicke in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen. Wähle Workspaces beitreten oder verlassen aus. Klicke bei einem beliebigen Workspace auf der Liste auf Details anzeigen. Du kannst auch nach Kolleg:innen suchen, um dir ihre Workspaces anzusehen und den passenden für dich zu finden. Wenn du einem offenen Workspace beitreten möchtest, klicke auf Beitreten und Slack starten. Wenn ein Workspace zuerst eine Genehmigung erfordert, klicke auf Beitrittsanfrage.

Tipp: Workspace-Inhaber:innen können bestimmen, wie Mitglieder ihre Workspaces finden und ihnen beitreten.



Einen Workspace verlassen

Du brauchst keinen Zugriff mehr auf einen Workspace in deiner Organisation? Kein Problem. Solange es sich nicht um einen Standard-Workspace handelt, kannst du ihn einfach verlassen. Dadurch wird auch das Symbol des entsprechenden Workspace aus deiner Slack-App entfernt.

Klicke in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen. Wähle Workspaces beitreten oder verlassen aus. Wähle in deinem Browser einen Workspace aus, indem du darauf klickst. Klicke auf Diesen Workspace verlassen.

Hinweis: Die Option zum Verlassen steht dir nicht zur Verfügung, wenn du dich in einem Standard-Workspace befindest. Wende dich bitte an einen Workspace-Inhaber oder -Administrator, um Hilfe zu erhalten.

Hinweis: Jeder Workspace, zu dem du über eine Identitäts-Provider (IDP)-Gruppe hinzugefügt wurdest, wird wie ein Standard-Workspace behandelt. Organisationsinhaber oder -administratoren müssen dich aus der IDP-Gruppe entfernen, bevor du ihn verlassen kannst.