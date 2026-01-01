En commençant à planifier le prochain trimestre, vous vous rendrez peut-être compte que les idées et les objectifs de votre équipe sont dispersés dans différents canaux, documents et feuilles de calcul. Grâce aux listes Slack, vous pouvez créer un registre clair du travail programmé, améliorer la visibilité des équipes et discuter des priorités là où vous travaillez déjà : dans Slack !



Créer un registre pour le travail planifié

Supposons que vous et votre équipe réfléchissiez au travail à effectuer pour le prochain trimestre. Vous pouvez créer un registre des projets planifiés dans une liste que vous et votre équipe pouvez classer par ordre de priorité et organiser selon les besoins.

Créer une nouvelle liste

Créez une liste à partir de zéro ou utilisez l’un de nos modèles (le modèle Planification trimestrielle s’avère une excellente option).

Sur ordinateur, cliquez sur Fichiers dans votre barre latérale et sélectionnez Listes . Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Nouveau , puis sélectionnez Nouvelle liste. Pour utiliser le modèle Plan trimestriel, cliquez sur Commencer à partir d’un modèle et sélectionnez-le dans la liste.



Personnaliser votre liste

Personnalisez la liste en fonction des informations que vous souhaitez inclure. Dans le modèle Planning trimestriel, les champs Projet, Priorité et Effort relatif sont ajoutés automatiquement, mais vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des champs selon vos besoins.

Ajouter un champ Modifier un champ Supprimer un champ Dans la liste, cliquez sur l’icône Plus au bout de la ligne supérieure. Saisissez un nom et choisissez un type de champ. Cliquez sur Plus d’options si vous y êtes invité(e). Cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur un champ dans la ligne supérieure de la liste, puis sélectionnez Modifier le champ . Modifiez le nom du champ et sélectionnez un Type de champ pour modifier le format des données. Cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur un champ dans la ligne supérieure de la liste, puis sélectionnez Supprimer le champ . Confirmez pour supprimer le champ.

Ajouter des éléments à la liste

Une fois votre liste établie, commencez à y ajouter des éléments, tels que les projets et les tâches que vous et votre équipe prévoyez pour le prochain trimestre.

Cliquez sur Élément sans titre et saisissez une description. Pour chaque élément, cliquez sur les cellules de champ afin de saisir les données pertinentes, telles que le nom du projet, le niveau de priorité et l’effort nécessaire. Les données seront mises en forme en fonction du type de champ. Pour ajouter d’autres éléments, cliquez sur Ajouter un élément en bas de la liste.

Conseil : vous pouvez transformer n’importe quel message en élément d’une liste ! Depuis une conversation, survolez un message et cliquez sur l’icône à trois points , puis sélectionnez Ajouter à la liste.



Améliorer la visibilité entre les équipes

Pour améliorer la visibilité du travail planifié par votre équipe à l’échelle de l’entreprise, partagez votre liste avec les équipes pluridisciplinaires. Vous pouvez également créer des liens vers des canaux au sein des listes pour indiquer où se déroulent déjà les conversations et le travail.

Partager votre liste

Partagez la liste avec des personnes spécifiques, telles que les chefs de projet. Vous pouvez également partager des listes dans des canaux de projet et d’équipe où des conversations sur le travail prévu ont déjà lieu.

Dans une liste, cliquez sur Partager en haut à droite. Dans l’onglet Général, choisissez si tous les membres de votre espace de travail doivent disposer d’un accès Restreint, Peut consulter ou Peut modifier, puis cliquez sur Enregistrer. Dans l’onglet Canaux ou Personnes, ajoutez les noms des personnes ou des canaux qui peuvent participer dans la liste, puis cliquez sur Partager. La liste sera envoyée sous forme de message aux personnes ou aux canaux que vous avez indiqués.

Conseil : pour savoir avec qui une liste a été partagée, cliquez sur Partager dans le coin supérieur droit d’une liste, puis naviguez entre les onglets Canaux et Personnes.



Liens vers des canaux

Ajoutez des liens vers les canaux pertinents pour relier les éléments de liste au travail effectué dans Slack.

Si vous avez commencé avec le modèle de liste Planification trimestrielle, un champ Canal a été créé pour vous et vous pouvez passer à l’étape 4. Dans le cas contraire, cliquez sur l’icône Plus à la fin de la première ligne d’une ligne pour créer un nouveau champ. Donnez un nom au champ, puis sélectionnez Canal dans le menu déroulant Type de champ. Indiquez si vous souhaitez autoriser la sélection multiple, puis cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur le champ associé à un élément, puis recherchez et sélectionnez un canal.



Échanger à propos des priorités dans votre environnement de travail

Lorsque vos coéquipiers et vous devez discuter des éléments d’une liste, vous pouvez entamer des conversations sans perdre de vue le contexte lié.

Créer un fil de discussion de message

Organisez des conversations ciblées sur des projets ou des tâches planifiés en créant des fils de discussion dédiés dans une liste.

Survolez un élément de la liste, puis cliquez sur Ajouter un commentaire pour commencer un fil de discussion ou Afficher le commentaire pour continuer un fil de discussion. Rédigez votre message, puis appuyez sur Envoyer pour l’envoyer.

Remarque : vous pouvez lire les fils de discussion sur les éléments de la liste et y répondre au même endroit que vos autres fils de discussion, en cliquant sur Fils de discussion dans votre barre latérale.

Plus de manières d’utiliser les listes