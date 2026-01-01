Elenchi di Slack: pianifica il lavoro del trimestre successivo
Quando inizi a pianificare il prossimo trimestre, potresti renderti conto che le idee e gli obiettivi del team sono sparsi tra canali, documenti e fogli di lavoro. Con gli elenchi di Slack puoi creare un catalogo chiaro del lavoro pianificato, migliorare la visibilità tra i team e discutere le priorità del lavoro in corso, tutto su Slack!
Creare un catalogo del lavoro pianificato
Supponiamo che tu e il tuo team stiate riflettendo sul lavoro per il prossimo trimestre. Puoi creare un catalogo di progetti pianificati in un elenco che tu e il team potete organizzare in base alle priorità e secondo le necessità.
Crea un nuovo elenco
Crea un elenco da zero o utilizza uno dei nostri modelli (il modello di pianificazione trimestrale è un'opzione estremamente utile).
- Dal desktop, fai clic su File nella barra laterale e seleziona Elenchi .
- Nell’angolo in alto a destra, fai clic su Nuovo , quindi seleziona Nuovo elenco. Per utilizzare il modello Piano trimestrale, fai clic su Inizia da un modello e selezionalo dall’elenco.
Personalizza l’elenco
Personalizza l’elenco in base alle informazioni che desideri includere. Nel modello Pianificazione trimestrale, i campi Progetto, Priorità e Sforzo relativo sono già aggiunti per te, ma puoi aggiungere, modificare o eliminare i campi in base alle tue esigenze.
Aggiungi un campo
Modifica un campo
Elimina un campo
- Dall’elenco, clicca sull’icona + alla fine della riga superiore.
- Inserisci il nome del campo e scegli il tipo di campo. Se richiesto, seleziona altre opzioni.
- Clicca su Salva.
- Clicca su un campo nella riga superiore dell’elenco e poi seleziona Modifica campo .
- Modifica il nome del campo e seleziona un Tipo di campo per cambiare il formato dei dati.
- Clicca su Salva.
- Clicca su un campo nella riga superiore dell’elenco e poi seleziona Elimina campo.
- Conferma per eliminare il campo.
Aggiungi elementi all’elenco
Dopo aver configurato l’elenco, inizia ad aggiungere elementi, come progetti e attività, che tu e il team state pianificando per il prossimo trimestre.
- Clicca su Elemento senza titolo e inserisci una descrizione.
- Per ogni elemento, clicca sulle celle del campo per inserire i dati rilevanti, come il nome del progetto, il livello di priorità e l'impegno. I dati saranno formattati in base al tipo di campo.
- Per aggiungere altri elementi, clicca su Aggiungi elemento in fondo all’elenco.
Suggerimento: puoi trasformare qualsiasi messaggio in un elemento dell’elenco! Da una conversazione, passa il puntatore su un messaggio, clicca sull’icona dei tre puntini e poi seleziona Aggiungi all’elenco.
Migliorare la visibilità tra i team
Condividi l’elenco con i team interfunzionali per migliorare la visibilità del lavoro pianificato dal team a livello aziendale. All’interno degli elenchi, puoi anche inserire link ai canali per fare riferimento alle conversazioni e al lavoro già in corso.
Condividi l’elenco
Condividi l’elenco con persone specifiche, come i responsabili di progetto. Puoi anche condividere gli elenchi nei canali di team o progetto in cui sono già in corso conversazioni sul lavoro pianificato.
- Da un elenco, clicca su Condividi nell’angolo in alto a destra.
- Dalla scheda Generale, seleziona se dare a tutti gli utenti dell’area di lavoro le autorizzazioni di accesso Con limitazioni, Può visualizzare o Può modificare e poi clicca su Salva.
- Dalle schede Canali o Persone, aggiungi all’elenco i nomi delle persone o dei canali che possono collaborare e poi clicca su Condividi. L’elenco sarà inviato come messaggio alle persone o ai canali specificati.
Suggerimento: per vedere con chi è stato condiviso un elenco, clicca su Condividi nell’angolo in alto a destra di un elenco e poi spostati tra le schede Canali e Persone.
Link ai canali
Aggiungi link a canali pertinenti per connettere gli elementi dell'elenco al lavoro svolto in Slack.
- Se hai iniziato con il modello di elenco Pianificazione trimestrale ed è stato creato per te un campo Canale, vai al passaggio 4. Altrimenti, clicca sull’icona + alla fine della riga superiore di un elenco per creare un nuovo campo.
- Aggiungi un nome per il campo, quindi seleziona Campo dal menu a discesa Tipo di campo.
- Scegli se consentire le selezioni multiple, quindi clicca su Salva.
- Clicca sul campo canale su un elemento, quindi cerca e seleziona un canale.
Discutere le priorità sul lavoro
Quando tu e i membri del team dovete parlare degli elementi di un elenco, potete avviare conversazioni senza perdere il contesto.
Crea una conversazione
Affronta discussioni mirate su progetti o attività pianificate creando conversazioni dedicate in un elenco.
- Dall’elenco, passa il cursore su un elemento, quindi clicca su Aggiungi commento per avviare una conversazione o Visualizza commento per continuare una conversazione.
- Digita il messaggio, quindi premi Invia.
Nota: puoi leggere e rispondere alle conversazioni di messaggi sugli elementi dell’elenco nello stesso posto in cui si trovano le altre conversazioni cliccando su Conversazioni nella barra laterale.