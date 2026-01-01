Quando inizi a pianificare il prossimo trimestre, potresti renderti conto che le idee e gli obiettivi del team sono sparsi tra canali, documenti e fogli di lavoro. Con gli elenchi di Slack puoi creare un catalogo chiaro del lavoro pianificato, migliorare la visibilità tra i team e discutere le priorità del lavoro in corso, tutto su Slack!



Creare un catalogo del lavoro pianificato

Supponiamo che tu e il tuo team stiate riflettendo sul lavoro per il prossimo trimestre. Puoi creare un catalogo di progetti pianificati in un elenco che tu e il team potete organizzare in base alle priorità e secondo le necessità.

Crea un nuovo elenco

Crea un elenco da zero o utilizza uno dei nostri modelli (il modello di pianificazione trimestrale è un'opzione estremamente utile).

Dal desktop, fai clic su File nella barra laterale e seleziona Elenchi . Nell’angolo in alto a destra, fai clic su Nuovo , quindi seleziona Nuovo elenco. Per utilizzare il modello Piano trimestrale, fai clic su Inizia da un modello e selezionalo dall’elenco.



Personalizza l’elenco

Personalizza l’elenco in base alle informazioni che desideri includere. Nel modello Pianificazione trimestrale, i campi Progetto, Priorità e Sforzo relativo sono già aggiunti per te, ma puoi aggiungere, modificare o eliminare i campi in base alle tue esigenze.

Aggiungi un campo Modifica un campo Elimina un campo Dall’elenco, clicca sull’icona + alla fine della riga superiore. Inserisci il nome del campo e scegli il tipo di campo. Se richiesto, seleziona altre opzioni. Clicca su Salva. Clicca su un campo nella riga superiore dell’elenco e poi seleziona Modifica campo . Modifica il nome del campo e seleziona un Tipo di campo per cambiare il formato dei dati. Clicca su Salva. Clicca su un campo nella riga superiore dell’elenco e poi seleziona Elimina campo. Conferma per eliminare il campo.

Aggiungi elementi all’elenco

Dopo aver configurato l’elenco, inizia ad aggiungere elementi, come progetti e attività, che tu e il team state pianificando per il prossimo trimestre.

Clicca su Elemento senza titolo e inserisci una descrizione. Per ogni elemento, clicca sulle celle del campo per inserire i dati rilevanti, come il nome del progetto, il livello di priorità e l'impegno. I dati saranno formattati in base al tipo di campo. Per aggiungere altri elementi, clicca su Aggiungi elemento in fondo all’elenco.

Suggerimento: puoi trasformare qualsiasi messaggio in un elemento dell’elenco! Da una conversazione, passa il puntatore su un messaggio, clicca sull’icona dei tre puntini e poi seleziona Aggiungi all’elenco.



Migliorare la visibilità tra i team

Condividi l’elenco con i team interfunzionali per migliorare la visibilità del lavoro pianificato dal team a livello aziendale. All’interno degli elenchi, puoi anche inserire link ai canali per fare riferimento alle conversazioni e al lavoro già in corso.

Condividi l’elenco

Condividi l’elenco con persone specifiche, come i responsabili di progetto. Puoi anche condividere gli elenchi nei canali di team o progetto in cui sono già in corso conversazioni sul lavoro pianificato.

Da un elenco, clicca su Condividi nell’angolo in alto a destra. Dalla scheda Generale, seleziona se dare a tutti gli utenti dell’area di lavoro le autorizzazioni di accesso Con limitazioni, Può visualizzare o Può modificare e poi clicca su Salva. Dalle schede Canali o Persone, aggiungi all’elenco i nomi delle persone o dei canali che possono collaborare e poi clicca su Condividi. L’elenco sarà inviato come messaggio alle persone o ai canali specificati.

Suggerimento: per vedere con chi è stato condiviso un elenco, clicca su Condividi nell’angolo in alto a destra di un elenco e poi spostati tra le schede Canali e Persone.



Link ai canali

Aggiungi link a canali pertinenti per connettere gli elementi dell'elenco al lavoro svolto in Slack.

Se hai iniziato con il modello di elenco Pianificazione trimestrale ed è stato creato per te un campo Canale, vai al passaggio 4. Altrimenti, clicca sull’icona + alla fine della riga superiore di un elenco per creare un nuovo campo. Aggiungi un nome per il campo, quindi seleziona Campo dal menu a discesa Tipo di campo. Scegli se consentire le selezioni multiple, quindi clicca su Salva. Clicca sul campo canale su un elemento, quindi cerca e seleziona un canale.



Discutere le priorità sul lavoro

Quando tu e i membri del team dovete parlare degli elementi di un elenco, potete avviare conversazioni senza perdere il contesto.

Crea una conversazione

Affronta discussioni mirate su progetti o attività pianificate creando conversazioni dedicate in un elenco.

Dall’elenco, passa il cursore su un elemento, quindi clicca su Aggiungi commento per avviare una conversazione o Visualizza commento per continuare una conversazione. Digita il messaggio, quindi premi Invia.

Nota: puoi leggere e rispondere alle conversazioni di messaggi sugli elementi dell’elenco nello stesso posto in cui si trovano le altre conversazioni cliccando su Conversazioni nella barra laterale.

Altri modi per utilizzare gli elenchi