Par défaut, tous les membres (à l’exception des invités et des membres de première ligne) peuvent ajouter des personnes à un canal privé ou inviter des personnes externes à rejoindre un canal. Les administrateurs, les propriétaires et les administrateurs de canaux peuvent restreindre ces autorisations pour les canaux auxquels ils appartiennent. Les gestionnaires de canaux peuvent faire de même pour les canaux qu’ils gèrent. Ils peuvent effectuer les actions suivantes :

Interdire aux membres d’inviter d’autres personnes à rejoindre un canal privé

Interdire aux membres d’inviter des personnes externes à rejoindre un canal

Remarque : lorsque la capacité des membres à envoyer des invitations est restreinte, seuls les propriétaires, les administrateurs, les gestionnaires et les administrateurs de canaux, peuvent ajouter des personnes au canal.



Interdire aux membres d’ajouter des personnes à des canaux

Sur votre ordinateur, ouvrez le canal pour lequel vous souhaitez empêcher les invitations externes. Cliquez sur le nom du canal dans l’en-tête de la conversation.

Sélectionnez l’onglet Paramètres. À côté de Autorisations des membres, cliquez sur Modifier. Choisissez une option pour restreindre les invitations aux canaux, puis cliquez sur Sauvegarder.

Remarque : vous pouvez restreindre les invitations externes à des canaux spécifiques uniquement si les membres sont autorisés à envoyer des invitations Slack Connect au niveau de l’organisation.