Standardmäßig kann jedes Mitglied (außer Gästen und Frontline-Mitgliedern) Personen zu einem Geschlossenen Channel hinzufügen oder externe Personen zu einem Channel einladen. Inhaber:innen, Administrator:innen und Channel-Administrator:innen können diese Berechtigungen für Channels begrenzen, in denen sie Mitglied sind, und Channel-Manager:innen können dasselbe für die Channels tun, die sie verwalten. Sie können folgende Aktionen durchführen:

Verhindern, dass Mitglieder andere Personen in einen Geschlossenen Channel einladen

Verhindern, dass Mitglieder externe Personen zu Channels einladen

Hinweis: Wenn die Möglichkeit, dass Channel-Mitglieder Einladungen senden, eingeschränkt wurde, können nur Inhaber:innen, Administrator:innen, Channel-Manager:innen und Channel-Administrator:innen Personen zu diesem Channel hinzufügen.



Mitglieder daran hindern, Personen zu Channels hinzuzufügen

Öffne von deinem Desktop aus den Channel, für den du Einladungen einschränken möchtest. Klicke im Header der Unterhaltung auf den Channel-Namen.

Wähle den Tab Einstellungen. Klicke neben Berechtigungen von Mitgliedern auf Bearbeiten. Wähle eine Option zur Einschränkung von Channel-Einladungen aus und klicke dann auf Speichern.

Hinweis: Du kannst externe Einladungen zu bestimmten Channels nur einschränken, wenn Mitglieder die Berechtigung haben, auf Org.-Ebene Slack Connect-Einladungen zu senden.