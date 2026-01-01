Vous pouvez configurer Slack de manière à ne pas recevoir de notifications en dehors des horaires de travail. Ce guide vous expliquera comment personnaliser vos préférences afin qu'aucune communication professionnelle ne vous parvienne après votre journée de travail et ce, même si vous utilisez votre propre smartphone ou ordinateur portable pour exercer votre profession.

Configurer Slack selon votre journée de travail

Gérer vos paramètres afin de ne pas recevoir de notifications en dehors des horaires de travail.

Définir votre heure locale pour faciliter les interactions avec vos collègues internationaux.

Modifier votre profil pour permettre à vos collègues de connaître votre emploi du temps.

Conseil : vous prenez quelques jours de vacances ou vous absentez pour une longue durée ? Découvrez comment configurer Slack lorsque vous êtes en congés.



Gérer les notifications

Horaires de travail

De même qu’avec les e-mails et les SMS, il peut être tentant de consulter ses messages Slack en dehors des horaires de travail. Pour pouvoir décompresser comme il se doit, il est possible de définir une plage horaire quotidienne Ne pas déranger lors de laquelle vous ne recevrez pas de notifications Slack.

Par exemple, si vous travaillez de 9 h à 17 h, pourquoi ne pas définir une plage horaire Ne pas déranger s'étalant de 17 h 01 à 8 h 59 ? Après une longue journée de travail, vous méritez bien une soirée relaxante, une bonne nuit de sommeil et un petit-déjeuner au calme avec votre journal du matin !

Remarque : Les propriétaires et les administrateurs de l’espace de travail peuvent définir une plage horaire Ne pas déranger par défaut pour les membres. Pour en savoir plus, consultez Définir l’horaire Ne pas déranger par défaut.



Pauses-déjeuner et pauses impromptues

Vous pouvez également mettre en pause les notifications lors de toute pause-déjeuner ou pause-café. Les horaires de celles-ci étant généralement assez flexibles, vous pouvez instantanément mettre en pause les messages ou modifier votre statut pour informer vos collègues de la durée de votre absence.

Astuce : Que ce soit pendant ou après le travail, vous pouvez également désactiver les notifications d’un canal pour mettre celui-ci en sourdine pendant la durée de votre choix sans pour autant le quitter !



Définir votre heure locale

Si vous faites de longs voyages pour le travail, il peut parfois être difficile de faire connaître vos disponibilités. Lorsque vous changez de fuseau horaire, pensez à modifier votre heure locale dans Slack afin que vos collègues puissent en prendre connaissance en consultant votre profil. De plus, cela vous permettra de ne pas avoir à modifier la plage horaire Ne pas déranger, qui sera automatiquement mise à jour.



Utiliser des champs de profil personnalisés

Slack est utilisé par les équipes du monde entier et par tous les secteurs d'activité. Bien entendu, tout le monde travaille de façon un peu différente.

Dans les forfaits payants de Slack, les administrateurs et propriétaires d’un espace de travail peuvent créer des champs de profil personnalisés. Contribuez à créer un équilibre sain entre travail et vie privée et améliorez la communication entre utilisateurs en incluant un champ personnalisé présentant les horaires de travail de chacun.



Utiliser des applications

Il existe des applications conçues pour s’articuler autour de votre planning de travail : certaines sont ainsi capables de mettre automatiquement à jour votre statut Slack en fonction des événements de votre agenda, pour vous aider à gérer votre journée. Par exemple, vous pouvez utiliser Calendrier Microsoft Outlook pour Slack ou Google Agenda pour Slack. Pour aller plus loin, vous pouvez également consulter le Slack Marketplace.