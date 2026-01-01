Puedes personalizar Slack para alcanzar un equilibrio entre tu jornada laboral y tu tiempo libre. Esta guía te ayudará a adaptar tus notificaciones de Slack para que los mensajes del trabajo no te molesten cuando hayas terminado la jornada, aunque el dispositivo que utilices para trabajar sea tu teléfono móvil o portátil personal.
Cómo configurar Slack para tu jornada laboral
Configura los ajustes para recibir notificaciones solo durante tus horas de trabajo.
Ajusta tu zona horaria para que tus compañeros de todo el mundo sepan tu hora local.
Edita tu perfil para ayudar a tus compañeros a conocer tu horario de trabajo.
Al igual que sucede con el correo electrónico o los mensajes de texto, puede resultar tentador revisar los mensajes de Slack relativos al trabajo fuera de tu jornada laboral. Configura un horario diario en modo No molestar para desconectar sistemáticamente y disfrutar de tu tiempo libre pausando las notificaciones de Slack.
Por ejemplo, si tu horario laboral es de 9:00 a 17:00, puedes establecer tu horario en modo No molestar de 17:01 a 8:59. Adelante, disfruta de una cena sin interrupciones, ten un sueño reparador y, por qué no, lee el periódico matutino mientras te tomas tu dosis de cafeína.
También puedes pausar las notificaciones rápidamente mientras te tomas un descanso para comer o tomar un café. Normalmente, estos descansos son más flexibles, por lo que puedes pausar los mensajes sobre la marcha o actualizar tu estado para que los demás sepan cuándo vas a volver.
Si viajas por trabajo a una zona horaria diferente, a veces es difícil definir cuáles son las horas en las que estás disponible. Una vez llegues a tu destino, ajusta tu horario local en Slack para que tus compañeros de trabajo sepan en qué hora estás cuando consulten tu perfil. Además, así podrás mantener tu horario programado como No molestar en funcionamiento.
Usar secciones de perfil personalizadas
Equipos de todo el mundo y de todos los sectores utilizan Slack, y no hay dos jornadas de trabajo iguales.
En los planes de pago de Slack, los propietarios y administradores de espacios de trabajo pueden crear campos de perfil personalizados. Fomenta un equilibrio saludable entre trabajo y tiempo libre y crea las expectativas adecuadas en cuanto a la disponibilidad de las personas incluyendo un campo personalizado que muestre su horario laboral.