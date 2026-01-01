Puedes personalizar Slack para alcanzar un equilibrio entre tu jornada laboral y tu tiempo libre. Esta guía te ayudará a adaptar tus notificaciones de Slack para que los mensajes del trabajo no te molesten cuando hayas terminado la jornada, aunque el dispositivo que utilices para trabajar sea tu teléfono móvil o portátil personal.

Cómo configurar Slack para tu jornada laboral

Configura los ajustes para recibir notificaciones solo durante tus horas de trabajo.

Ajusta tu zona horaria para que tus compañeros de todo el mundo sepan tu hora local.

Edita tu perfil para ayudar a tus compañeros a conocer tu horario de trabajo.

Consejo: ¿Te vas de vacaciones o vas a tomarte una temporada libre? Descubre cómo Configurar Slack para irte de vacaciones.



Cómo gestionar tus notificaciones

Horario de trabajo diario

Al igual que sucede con el correo electrónico o los mensajes de texto, puede resultar tentador revisar los mensajes de Slack relativos al trabajo fuera de tu jornada laboral. Configura un horario diario en modo No molestar para desconectar sistemáticamente y disfrutar de tu tiempo libre pausando las notificaciones de Slack.

Por ejemplo, si tu horario laboral es de 9:00 a 17:00, puedes establecer tu horario en modo No molestar de 17:01 a 8:59. Adelante, disfruta de una cena sin interrupciones, ten un sueño reparador y, por qué no, lee el periódico matutino mientras te tomas tu dosis de cafeína.

Nota: Los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden configurar un horario predeterminado en modo No molestar para sus miembros. Descubre cómo establecer un horario predeterminado en modo No molestar.



Descansos y comidas

También puedes pausar las notificaciones rápidamente mientras te tomas un descanso para comer o tomar un café. Normalmente, estos descansos son más flexibles, por lo que puedes pausar los mensajes sobre la marcha o actualizar tu estado para que los demás sepan cuándo vas a volver.

Consejo: Plantéate silenciar canales específicos de los que no quieras salir, sino solo tomarte un descanso, ya sea durante tu jornada laboral o después.



Ajustar tu zona horaria

Si viajas por trabajo a una zona horaria diferente, a veces es difícil definir cuáles son las horas en las que estás disponible. Una vez llegues a tu destino, ajusta tu horario local en Slack para que tus compañeros de trabajo sepan en qué hora estás cuando consulten tu perfil. Además, así podrás mantener tu horario programado como No molestar en funcionamiento.



Usar secciones de perfil personalizadas

Equipos de todo el mundo y de todos los sectores utilizan Slack, y no hay dos jornadas de trabajo iguales.

En los planes de pago de Slack, los propietarios y administradores de espacios de trabajo pueden crear campos de perfil personalizados. Fomenta un equilibrio saludable entre trabajo y tiempo libre y crea las expectativas adecuadas en cuanto a la disponibilidad de las personas incluyendo un campo personalizado que muestre su horario laboral.



Aprovechar aplicaciones

Encuentra aplicaciones que se hayan diseñado pensando en tu horario diario. Algunas actualizarán tu estado de Slack automáticamente según los eventos que haya en tu calendario, de manera que puedas gestionar mejor tu horario laboral. Prueba el Calendario de Microsoft Outlook para Slack, Google Calendar para Slack o explora Slack Marketplace para buscar más aplicaciones.